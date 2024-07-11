「常在附近晃」林靖恩近20年未回老家　鄰居：跟她聊天像雞同鴨講

▲林靖恩的阿嬤說，林已10多年沒回家，不知道林的情形。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

資深音樂人李坤城與小40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」轟動一時，林父一度氣到要與林靖恩斷絕關係，不過近日經媒體側面了解，林靖恩疑與父親達成和解，林父還帶女兒到醫院戒菸、酒，幫助女兒走出困境。有消息指出，林已回到老家居住，媒體今（11）日前往查看，僅有林靖恩的阿嬤在家，阿嬤說，林已10多年沒有回家，不知道她的情形；但附近鄰居卻說，近月來常看到林靖恩在當地四處閒晃，看上去精神狀況不是太好。

李坤城去年4月因癌離世，而林靖恩在丈夫死後，陸續傳出破壞飯店電視、石桌等脫序行為，昨日又發生她又涉嫌偷走民眾的外送餐點，直接在路邊嗑了起來，結果被警方帶走，警訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

李、林2人的爺孫戀當年引起社會高度關注，林父也因苦勸女兒不成，氣得直喊要跟林靖恩斷絕關係，不過據了解，近月來在女兒到處惹事後，幾乎所有的爛攤子都是由林父出面解決，也因為如此，逐漸修復林父與林靖恩的父女關係。

▲林靖恩昨天涉嫌偷走外送餐點，遭警方函送法辦。（圖／民眾提供）



據悉，6月時，林父帶著她到醫院求診，盼改善林靖恩抽菸喝酒的惡習，20天後，林靖恩情況好轉，由林父將她帶回老家照顧，未料出院不到一個禮拜，林靖恩再次闖禍，令林父十分頭痛。

媒體今日前往林靖恩老家查看，應門的是林靖恩的阿嬤，阿嬤否認林靖恩居住在此，還稱「林靖恩10幾年前就離開了，已經將近20年沒回家，不知道她的近況」。

不過媒體觀察，林靖恩涉嫌偷竊外送餐點的社區大樓，距離其老家僅約50公尺，徒步1分鐘內即可抵達；附近鄰居也說，平常都可看得到林靖恩在當地閒晃，出沒的時間不一定，看得出來精神狀況不是很好，猜測可能是因丈夫離世打擊過大，「曾嘗試跟她聊天，有時會雞同鴨講，甚至會感覺跟她是不同維度的人。」