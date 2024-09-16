中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

▲中華醫大傑出校友也是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘、副理事長陳呈榜贈送500顆文旦柚慰藉外籍生及敬師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接中秋節的到來，中華醫事科技大學傑出校友、中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘，偕同副理事長陳呈榜，16日返校贈送500顆文旦柚給遠渡重洋來台讀書的外籍學生，與遠來的學弟妹提早歡度中秋節；此外，也贈柚分享母校師長，向師長提早祝賀教師節快樂。

目前是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長和副理事長的吳浩銘和陳呈榜，都是中華醫大視光系畢業的傑出校友，事業經營有成之餘也熱心公益，並對母校付出關心，連續多年每逢中秋節，贈送文旦柚給母校的外籍學生，讓他們體驗台灣人中秋節吃柚子賞月的節慶習俗。

贈柚儀式上午10時舉行，由校長孫逸民、主任秘書洪明權、國際處長卓達雄等師長帶領來自馬來西亞、越南、香港、澳門、印尼及緬甸的外籍生代表接受，孫逸民校長並加碼贈送月餅，外籍生們一邊剝柚子品嘗文旦的好滋味，一邊吃月餅，開心提早歡度中秋佳節。

來自緬甸，就讀語言治療系大二的左品振，特地穿緬甸傳統服飾出席；來自越南就讀餐旅管理系大三的阮芳草也以越南國服亮相，他們說，在家鄉穿著傳統服飾參加集會，是表示對活動的重視，很感謝校友學長贈送文旦柚、校長請吃月餅，讓他們感到溫暖又窩心。

除了贈文旦柚給外籍生，因9月28日是一年一度的教師節，吳浩銘理事長等感念母校師長的培育，也分享文旦柚給師長，預祝教師節快樂。