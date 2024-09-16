　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

▲中華醫大傑出校友也是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘、副理事長陳呈榜（前排右五、右四）贈送500顆文旦柚慰藉外籍生及敬師，由孫逸民校長（左四）代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大傑出校友也是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘、副理事長陳呈榜贈送500顆文旦柚慰藉外籍生及敬師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接中秋節的到來，中華醫事科技大學傑出校友、中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘，偕同副理事長陳呈榜，16日返校贈送500顆文旦柚給遠渡重洋來台讀書的外籍學生，與遠來的學弟妹提早歡度中秋節；此外，也贈柚分享母校師長，向師長提早祝賀教師節快樂。

目前是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長和副理事長的吳浩銘和陳呈榜，都是中華醫大視光系畢業的傑出校友，事業經營有成之餘也熱心公益，並對母校付出關心，連續多年每逢中秋節，贈送文旦柚給母校的外籍學生，讓他們體驗台灣人中秋節吃柚子賞月的節慶習俗。

▲中華醫大傑出校友也是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘、副理事長陳呈榜（前排右五、右四）贈送500顆文旦柚慰藉外籍生及敬師，由孫逸民校長（左四）代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

贈柚儀式上午10時舉行，由校長孫逸民、主任秘書洪明權、國際處長卓達雄等師長帶領來自馬來西亞、越南、香港、澳門、印尼及緬甸的外籍生代表接受，孫逸民校長並加碼贈送月餅，外籍生們一邊剝柚子品嘗文旦的好滋味，一邊吃月餅，開心提早歡度中秋佳節。

來自緬甸，就讀語言治療系大二的左品振，特地穿緬甸傳統服飾出席；來自越南就讀餐旅管理系大三的阮芳草也以越南國服亮相，他們說，在家鄉穿著傳統服飾參加集會，是表示對活動的重視，很感謝校友學長贈送文旦柚、校長請吃月餅，讓他們感到溫暖又窩心。

▲中華醫大傑出校友也是中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘、副理事長陳呈榜（前排右五、右四）贈送500顆文旦柚慰藉外籍生及敬師，由孫逸民校長（左四）代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了贈文旦柚給外籍生，因9月28日是一年一度的教師節，吳浩銘理事長等感念母校師長的培育，也分享文旦柚給師長，預祝教師節快樂。

ET快訊
快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」一審判決曝
大腸麵線「撈出9隻蟲」！網嚇爛：吃幾隻了
送養卻誤入煉獄！信義區5貓遭「淋熱水再火燒」慘死
警車釀3車事故！BMW駕駛成植物人　員警慘了
快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐
股王被打入跌停！　一張慘賠47萬
新北男逼母女3P　綑綁四肢性侵
遭爆「託ㄚ頭買IU門票」不付帳　熊熊回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

技藝精湛！ 國際技能競賽 江垣禎、吳明哲機器人職類奪銅

中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

技藝精湛！ 國際技能競賽 江垣禎、吳明哲機器人職類奪銅

中華醫大外籍生品嘗文旦柚和月餅美味　開心提早歡度中秋

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

賴政府編14.9億宣傳費　趙少康轟討好綠媒：不會做事只能花錢洗腦

哈利王子40歲生日　英王、威廉夫婦PO照祝福「梅根被喀擦」

「台灣變裝皇后」妮妃雅登上艾美獎！　從頭包到腳⋯直接變一根大香蕉

紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

快訊／朱國榮棄保逃亡　「超跑達人」等10共犯涉掩護一審判決曝

川普遇襲再逃死！特勤局認「高爾夫球場難維安」：可惜他不是總統

趙露思被罵整形「親PO只靠化妝變臉」全過程！五官變化超驚人　網傻眼

日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

站上5字頭！　新北深坑房價創10年新高

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

台南三星科技企業義消成軍

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

2泳客受傷送醫無礙　日月潭泳渡平安落幕

更多熱門

相關新聞

本世紀僅見！中秋夜賞「超級月亮＋土星合月」　9年來最大滿月

本世紀僅見！中秋夜賞「超級月亮＋土星合月」　9年來最大滿月

今年中秋節賞月特別有看頭！台北市立天文館指出，明晚中秋夜可觀賞自2015年以來最大的「超級月亮」，還有明亮的「土星合月」奇景相伴，超級月亮逢土星合月，本世紀只有今年看得到。

發文送月餅禮盒！婆婆卻留言索取　結果尷尬

發文送月餅禮盒！婆婆卻留言索取　結果尷尬

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途

假香港月餅！廠商：法律沒說不能內地生產

假香港月餅！廠商：法律沒說不能內地生產

中秋沒連假！他曝1招「爽休3天還不用補班」

中秋沒連假！他曝1招「爽休3天還不用補班」

關鍵字：

中華醫大外籍生品嘗文旦柚月餅中秋

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

快訊／快改道！　國3翻車事故

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面