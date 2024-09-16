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小楊哥賣「假香港月餅」被罵翻！廠商：法律沒規定不能內地生產

▲▼小楊哥,香港美誠月餅。（圖／翻攝微博）

▲小楊哥在直播間強調「美誠月餅」來自香港。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」在直播間販售的「香港高端月餅」被踢爆根本就是「假香港貨」，不僅在香港沒有門市，產地也位於廣東。對此，廠商「美誠月餅」的相關負責人出面表示，他們的確是在香港註冊了品牌，然後在內地生產，「哪條法律規定說在香港註冊品牌，不能夠到內地生產的？」

根據《每日經濟新聞》報導，美誠在廣州花都有一片廠區，從外觀可以清楚看見「香港美誠食品」的招牌，牆壁上還有「締造中國高端時尚伴手禮」的標語。

▼香港美誠月餅。（圖／翻攝微博）

▲▼小楊哥,香港美誠月餅。（圖／翻攝微博）

對於近期的網路輿論，該公司人力資源部相關負責人展示了公司在香港的註冊商標，強調該公司2019年就在香港註冊了品牌，遇到最近這些風波也很無奈。

除了品牌註冊地之外，外界也對美誠月餅的產地有很大的疑惑。對此，負責人強調，網路上質疑他們為什麼在香港註冊公司，然後在內地生產，「沒有哪條法律規定說我在香港註冊品牌，不能夠到內地生產的，對不對？」

負責人還說，「如果有人覺得這有什麼不妥的話，也可以拿出相關的一些法律法規。」

▼美誠月餅曾自稱「香港都要排隊」。（圖／翻攝微博）

▲▼小楊哥,香港美誠月餅。（圖／翻攝微博）

不過，該名負責人似乎搞錯了外界質疑的重點，北京市中聞（長沙）律師事務所知識產權與娛樂法律師劉凱表示，「瘋狂小楊哥」在直播間售賣美誠月餅，透過包裝和宣傳讓消費者誤以為是「香港生產」的產品，而實際產地在廣州或佛山，可能涉嫌虛假宣傳和欺詐消費者。

根據《九派新聞》，河南澤槿律師事務所的律師陳貞也表達了類似的看法，「如果產品產地與廣告宣傳、實物標識不符，可能構成欺詐行為，消費者有權要求相應的賠償。」
陳貞還強調，網紅作為中間商，如果所帶貨物涉嫌假冒偽劣，或誇大虛假宣傳，也應當承擔法律責任。

由於事件越鬧越大，廣州花都市場監督管理局14日表示，關注到網上關於美誠月餅的討論，監管部門已經介入調查。

▲▼「瘋狂小楊哥」沒有如往常現身直播。（圖／翻攝自微博）

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