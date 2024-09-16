　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

▲▼並給予半日滴食未進的陳男熱食，並連絡家屬帶回。（圖／楊梅警分局提供）

▲新竹縣男「散步」20公里到桃園市，警方獲報帶回。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣75歲陳姓男子竟「散步」到20公里外的桃園市新屋區，讓從外地返家欲中秋團圓烤肉的家屬苦等到晚上仍不見蹤影，正當準備去報案時，就接獲楊梅分局永安派出所員警電話，表示陳男在桃園市，家屬對警方的協助表達感謝之意。

▲新竹縣男「散步」20公里到桃園市，警方獲報帶回。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼並給予半日滴食未進的陳男熱食，並聯絡家屬帶回。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼並給予半日滴食未進的陳男熱食，並連絡家屬帶回。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局於15日19時許，接獲報案，報案人稱一名老翁坐在路邊找不到路回家，警方立即趕赴現場處理，永安派出所警員鄭力銘、朱忠強立即前往給予協助。陳姓老翁向警方表示，自己住在新竹縣湖口鄉，下午從家裡外出散步，原本只是要到湖口市區，走者走著就不知到了約20公里外的桃園市新屋區，面對陌生環境不知該如何，只能無助的坐在路邊，所幸熱心民眾發現異狀協助報警請求協助。

警方先行將從外出後就滴食未進的陳翁載返派出所，提供飲料及晚餐雞腿給他補充體力，經過一番身分查證後，終於找到陳翁兒子的電話並與其聯繫。兒子表示，趁著中秋節返鄉探望父親，下午就準備烤肉等候父親散步完回來一起團圓吃飯，但等了一陣子父親卻未返家，正準備去報案時就接獲員警電話，對警方的協助表達感謝之意。

ET快訊
徐少強食道癌病逝　醫示警「早期無感」：出現8症狀當心
快訊／張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布
快訊／「麥可二哥」蒂托傑克森開車中離世！享壽70歲
高科大醜聞！教授收錢幫學生找槍手　還性侵女博士生
心碎中秋節！1歲童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年喪命
比爾蓋茲示警：25年內再爆傳染病「大流行」
快訊／遭控詐騙1740萬！　品冠6點聲明提告
數10位明星被騙拍封面！　陳喬恩林心如全上當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

東漂青年榮耀花蓮！吉安四寳原食原味入餐盒　「飽寶盒」獲大獎

花蓮縣府參訪馬來西亞美里市　當地議員對東大門夜市讚譽有加

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

東漂青年榮耀花蓮！吉安四寳原食原味入餐盒　「飽寶盒」獲大獎

花蓮縣府參訪馬來西亞美里市　當地議員對東大門夜市讚譽有加

北醫大「糞便潛血濃度」最新研究！可預測大腸癌發生、死亡風險

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

群創賣廠題材噴　爆17萬張大量亮燈漲停

熊熊遭爆「託ㄚ頭買IU演唱會門票」不付帳！　發聲駁謠言：沒有這件事

黃國昌嘆「沒心情烤肉」　陳智菡大笑：還是去北所外烤？全場看傻

毒癮弟釀火災「死亡現場留白手印」　《人生清理員》10金句逼哭網

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布「這批人可以搶先買」

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

台南三星科技企業義消成軍

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

新北招待小衛星看「插畫界奧斯卡」展

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

張善政訪貝里斯晤總理　探討環境永續

更多熱門

相關新聞

中秋沒連假！他曝1招「爽休3天還不用補班」

中秋沒連假！他曝1招「爽休3天還不用補班」

今年中秋節沒有連假！如果今（16）日沒有請假，就會休2上1再休1（休星期六日、上一、休二）。就有網友好奇拋問，既然每年都在吵連假，為什麼國定假日在星期二時，不彈性調整到星期一放假呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

飼料降0.4元！蛋農鬆口氣　雞蛋每天多40萬顆「中秋後恐再跌」

飼料降0.4元！蛋農鬆口氣　雞蛋每天多40萬顆「中秋後恐再跌」

烤肉瓦斯罐「用完丟回收」　環境部提醒：單獨打包並標示警語

烤肉瓦斯罐「用完丟回收」　環境部提醒：單獨打包並標示警語

中秋假期　桃園垃圾收運不打烊

中秋假期　桃園垃圾收運不打烊

關鍵字：

兒女中秋返鄉父親失聯

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面