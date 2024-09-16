全家都在等他烤肉...新竹翁散步到桃園迷途　警帶返所供吃喝

▲新竹縣男「散步」20公里到桃園市，警方獲報帶回。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導



新竹縣75歲陳姓男子竟「散步」到20公里外的桃園市新屋區，讓從外地返家欲中秋團圓烤肉的家屬苦等到晚上仍不見蹤影，正當準備去報案時，就接獲楊梅分局永安派出所員警電話，表示陳男在桃園市，家屬對警方的協助表達感謝之意。

▲▼並給予半日滴食未進的陳男熱食，並聯絡家屬帶回。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局於15日19時許，接獲報案，報案人稱一名老翁坐在路邊找不到路回家，警方立即趕赴現場處理，永安派出所警員鄭力銘、朱忠強立即前往給予協助。陳姓老翁向警方表示，自己住在新竹縣湖口鄉，下午從家裡外出散步，原本只是要到湖口市區，走者走著就不知到了約20公里外的桃園市新屋區，面對陌生環境不知該如何，只能無助的坐在路邊，所幸熱心民眾發現異狀協助報警請求協助。

警方先行將從外出後就滴食未進的陳翁載返派出所，提供飲料及晚餐雞腿給他補充體力，經過一番身分查證後，終於找到陳翁兒子的電話並與其聯繫。兒子表示，趁著中秋節返鄉探望父親，下午就準備烤肉等候父親散步完回來一起團圓吃飯，但等了一陣子父親卻未返家，正準備去報案時就接獲員警電話，對警方的協助表達感謝之意。