發文送月餅禮盒！婆婆卻留言索取3盒「還指定品牌」　結果尷尬了

▲原PO發現婆婆被肉搜。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋節將至，已有不少人陸續收到禮盒。近日有網友發文表示，她因為收到好幾盒月餅，所以就在地方社團發贈送文，只是沒想到婆婆看到後，卻在底下留言，甚至還指定品牌，導致被肉搜，牽連到家裡的工廠。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，這幾天因為陸續收到好幾盒月餅，所以他們就在地方社團貼文，要把這些未開封食用的月餅禮盒送出去，且會優先給低收入戶或是單親家庭。

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然而，婆婆看到貼文後，卻在底下留言，說自己要三盒，並且指定品牌，其他的都不要。不到幾分鐘的時間，社團其他成員便留言開酸，甚至還肉搜婆婆，「搜出她是家裡開工廠的頭家娘（老闆娘）。」原PO看到後則不禁直嘆，「真的是......，工廠名譽被她搞壞」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這麼傻的嗎？直接打電話就好了」、「我只能說，你看到訊息第一時間就要刪文了，或許你婆婆對你不是很好是吧」、「恭喜婆婆自己造就了自己的名聲」、「太貪心的下場」。該篇文章雖引發熱烈討論，不過也有網友質疑真實性，「婆婆沒認出是你的帳號嗎」、「這篇創作成分極高」。