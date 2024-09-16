本世紀僅見！中秋夜賞「超級月亮＋土星合月」　9年來最大滿月

▲今年中秋夜可觀賞超級滿月，是2015年來最大滿月。（圖／天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年中秋節賞月特別有看頭！台北市立天文館指出，明晚中秋夜可觀賞自2015年以來最大的「超級月亮」，還有明亮的「土星合月」奇景相伴，超級月亮逢土星合月，本世紀只有今年看得到。

天文館說明，雖然今年農曆8月真正滿月的時刻是落在中秋節（9/17）隔天上午10時34分，不過中秋節當晚仍是最佳賞月時機，與地球距離不到36萬公里的月球，已符合一般所稱的「超級月亮」，從肉眼即可看到又大又圓的明月，也是自2015年以來最大的中秋月。

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天文館指出，下一次超級滿月，也是今年的最大滿月落在10月17日，但本月和下月兩次超級月亮的視直徑皆達33.4角分，與地球距離和視直徑大小的差異都僅0.03%，明天中秋夜的超級月亮還有土星合月，與下月的最大滿月，精彩程度不分軒輊。

▲中秋夜可同時觀賞超級滿月和土星合月奇景，本世紀僅見。（圖／天文館提供）

天文館指出，明晚18時22分將發生「土星合月」，兩者在視線方向上近至僅約0.3度，與東方低空及地景共同構成一幅不可錯過的美景。而根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴實屬少見，在整個21世紀的百年中，只有今年有此美景，民眾賞月之餘千萬別錯過。相關天象資訊請參閱台北天文館網站「天象預報」。

配合中秋賞月活動，台北市天文館明晚19時起至21時將舉辦「賞月樂中秋」活動，現場有天文望遠鏡觀測區、音樂表演與有獎問答活動，館內展示場、宇宙劇場、立體劇場也將配合延長夜間開放，YouTube平台從19時至20時30分另有直播節目。