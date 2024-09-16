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中秋沒連假！他曝1招「爽休3天還不用補班」　人事總處說法曝

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲連假相關話題引發討論。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今年中秋節沒有連假！如果今（16）日沒有請假，就會休2上1再休1（休星期六日、上一、休二）。就有網友好奇拋問，既然每年都在吵連假，為什麼國定假日在星期二時，不彈性調整到星期一放假呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「假日遇到二四，調整到一五就好了啊」為標題發文，提到每年都有人在吵連假，似乎不論怎麼調整，都會有人有意見。因此他實在納悶，這個問題有這麼難以解決嗎？

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原PO表示，如果國定假日剛好在星期二，不妨調整到星期一放假；若剛好在星期四，就調整到星期五放假；若在星期三則不調整時間。若按照這樣的方式調整，不但可以擁有連假，也沒有補班的問題，為什麼沒人想到呢？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「二、四放假，有二、四放假的爽感，二、三、四放假和一五連著放感受不一樣」、「年假就是這時候用啊，別調才不會太擠」、「元旦和國慶調了就沒意義吧」、「幹嘛硬要連？愛出去玩自己請假呀」、「沒出去玩覺得連假無感，分開放才有身心恢復到的感覺」、「我是覺得偶爾放一天也OK」。

此外，過去曾有人詢問，「雇主可否將國定假日、休息日與工作日調移？」勞動部則依《勞動基準法》解釋，國定假日理應放假，但若雇主有需要，可經勞資協商將國定假日調移至其他工作日放假，但要經勞工同意；休息日是勞資雙方協商排定的，如果有調整，務必經過勞工同意，不能由雇主單方面變更。

此外，立法院先前要求行政院人事總處參酌英國Bank Holiday制度，研議將國定假日挪成3日連休。依據英國制度，會將假日排在星期一或星期五，讓民眾能接著週末連休三天。

不過人事總處回應，英國制度與我國國情不同，現行放假的民俗節日由來已久，且紀念日是國家發展中的重要歷程，辦理紀念活動日期有其特殊意涵，因此關於彈性調整放假規定，仍然有待各界凝聚共識，再進行審慎研議會比較好。

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