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雨彈連轟東台灣2天「下到發紅」　一圖看各地賞月指數

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▲今晚到明日東半部降雨明顯加劇，大台北也有局部短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是中秋節，天氣不穩定，中央氣象署指出，今晚到明日東半部降雨明顯加劇，大台北也有局部短暫陣雨，雲層較厚不易看到月亮，新竹以南地區的賞月指數較高。另外，明起至周六適逢澎湖、金門、馬祖年度大潮期間，西半部沿海潮位較高，留意局部淹水情形。

氣象署預報員朱美霖說，今天熱帶系統在台灣沒有接近的影響，因此今天白天台灣晴朗穩定，不過隨著低壓帶走勢，今晚偏東風影響台灣附近，東半部、北部雲量增多，尤其東半部今晚到明天可能有大雨，留意坍方落石。

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▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，今天白天各地大致多雲到晴，西半地區晴朗，但午後嘉義以南及各地山區有局部雷陣雨發展，東半部越晚降雨機率越高，今晚到中秋節東半部降雨明顯加劇，大台北也有局部短暫陣雨，晚間東半部及馬祖雲量較多。

朱美霖指出，周三到周日台灣附近有些熱帶系統移動，處於大低壓帶環境，因此天氣不穩定，要留意後期熱帶系統移動是否接近台灣。在低壓帶影響之下，北部、東半部甚至南部有間歇性降雨，但白天沒降雨仍是比較悶熱。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲中秋節各地賞月指數 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖表示，今、明天西半部有局部高溫，主要受偏東風影響，有沉降高溫的情形，桃園至新竹有機會出現37度以上高溫。明日起到周六澎金馬年度大潮，西半部沿海潮位較高，注意局部淹水情形。

至於中秋賞月的機率，朱美霖說，明天受到偏東風水氣影響，東半部雲量偏多甚至會降雨，賞月指數低，桃園以北到北北基雖有降雨，但不明顯，雲層偏多，可能是雲中看月亮，新竹以南則在午後陣雨雲系消散轉為晴朗，賞月指數較高。

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