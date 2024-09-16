飼料降0.4元！蛋農鬆口氣　雞蛋每天多40萬顆「中秋後恐再跌」

▲經過蛋農不斷陳情爭取，國內飼料大廠總算讓步，宣布飼料調降。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋產量屢創新高，因買氣持續低迷，雞蛋產地價始終在每斤30元以下低檔，經過中華民國養雞協會不斷陳情爭取，包括台灣卜蜂等3家飼料大廠近日均宣布飼料每公斤調降0.4元。養雞協會理事長邱時恩說，這是最棒的中秋節禮物，減輕雞農的飼養壓力，不過目前雞蛋生產過剩，憂心中秋過後蛋價還會有一波降幅。

台灣卜蜂企業、新農科、中美嘉吉等飼料大廠近日陸續公告，因應大宗原料成本下降，雞隻、豬隻和鵝鴨等飼料，每公斤調降0.4元。

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中華民國養雞協會日前因飼料價格居高不下，原計畫號召全台數百名雞農到飼料大廠抗議，後來因颱風襲台取消，飼料大廠也一度態度強硬，不願降價。在農業部、養雞協會、飼料公會三方多次開會協調後，日前總算傳來好消息，已有多家飼料大廠宣布降價。

邱時恩表示，中秋節傳出飼料降價消息，算是讓雞農鬆了一口氣，尤其近期雞蛋產量攀升，每天都生產過剩，導致蛋價走低，蛋農飼養壓力沉重，更憂心中秋節過後，消費量會緊縮，如果天氣持續炎熱，蛋價恐怕還會有一波降幅。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，蛋雞投產數量與雞蛋產量皆創新高，目前國內投入生產蛋雞有3691萬隻、雞蛋生產達12.2萬箱，每日生產過剩40萬顆，產地禽場和各地蛋商均出現堵蛋情況，產業界再度啟動產銷調節。台北市蛋商公會表示，考量明天就是中秋節，本周蛋價暫不調整，中秋過後再視產銷狀況決定是否調降。



▲▼飼料大廠近期宣布飼料每公斤降價0.4元。（圖／業者提供）