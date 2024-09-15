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雲林槓上中央！暫緩綠能電廠核照　張嘉郡：綠電發展至今仍不穩

▲▼國民黨團召開「調查官涉教唆栽贓、偽證 調差了事？ 無人負責？」記者會，副書記長王鴻薇、張嘉郡、立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雲林縣政府近期發函給經濟部，公開表示希望中央綠能政策能從長計議，不但要求納入總量管制，同時希望有統一的審查作業規範，並揚言在中央改進之前，將暫緩核發再生能源發電廠。國民黨立委張嘉郡對此表示，綠能發展至今仍無法成為穩定的基載電力，新政府上台後責無旁貸，不該讓地方政府與能源業者自生自滅。

據指出，雲林縣政府於7月31日發出公函給經濟部能源署指出，再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，對環境生態及農業常有影響，請能源署擬訂總量管制作為，及主管機關同意函審查作業規範。

雲林縣政府表示，中央能源政策須從長計議，針對環境生態及農業發展等方面多重考量，才能符合國家政策及民眾需求，不應過度集中開發設置，認為各縣市應有總量管制的規定。雲林縣政府要求能源署針對再生能源發電設施建置應採取總量管制的因應作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，並強調在能源署尚未公布實施前，縣政府將暫緩核發主管機關同意函，或者請能源署自行核發。

由雲林帶頭抵制中央的綠能政策，就怕未來會產生連鎖效應，讓原本就對中央政策不滿的縣市政府也群起仿效。張嘉郡對此表示，綠能發展是全球趨勢，台灣的天然資源有限，在經濟發展的角度上，需要乾淨且穩定的能源供給，才有利經濟發展。

張嘉郡直言，經濟與能源發展是中央政府的政策，綠能發展至今仍無法成為穩定的基載電力，新政府上台後責無旁貸，應有明確的能源發展方針，而不是讓地方政府與能源業者自生自滅，也絕非國家之福。

張嘉郡強調，今年以來，跳電事故頻傳，經濟部與台電都推給發電機組出問題，始終不願面對與檢討能源政策，呼籲新政府要順應民意的呼喚，檢討並擬定可長可久的能源政策。
 

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