川普再遭暗殺未遂　BBC分析：政治暴力恐成美國新常態

▲川普16日再傳遭暗殺未遂，BBC認為，政治暴力恐將成為美國新常態。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普今天在佛羅里達州疑似成為暗殺未遂案目標，所幸無恙，嫌疑人也已遭捕。英媒分析，隨著11月5日大選逼近，類似政治暴力恐成為美國新常態。

英國廣播公司（BBC）駐北美記者朱契爾（Anthony Zurcher）分析指出，美國已有數十年沒有發生針對主要政黨總統候選人的政治暴力，但如今短短兩個月內就經歷兩次明顯的暗殺企圖，目標都是前總統川普。

川普今天下午在佛州高爾夫球場打球時，現場傳出槍響，聯邦調查局（FBI）研判這是一起「看似企圖暗殺」事件。而更早之前，他7月13日在賓州巴特勒郡（Butler County）造勢演講時遭1男子開槍，右耳被子彈擦傷。槍手連開8槍，造成1死、2重傷，隨後被維安人員擊斃。

針對川普接連遇險，朱契爾說，過去幾年，美國人經常必須適應大大小小的政治「新常態」，全國言論變得粗俗，黨派分歧加劇且更加根深蒂固，對候選人的行為規範也逐步敗壞。

朱契爾在文中點出，由於槍枝暴力在美國各地普遍存在，此類攻擊或許是另一個不可避免的新常態。

他說，儘管如此，目前來說這仍然令人震驚。

佛州槍擊事件傳出後，法新社報導，白宮表示，總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）得知川普「安然無恙」之後都「鬆了一口氣」。

代表民主黨角逐2024年總統大選的賀錦麗並說：「我已獲悉有關前總統川普及他的佛州球場附近傳出槍響的報導，我很高興他很安全。暴力行為在美國沒有容身之處。」