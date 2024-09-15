車手領170萬贓款被逮　同夥駕車狂逃...衝進碼頭險落海

▲莊姓男子駕車逃逸隨後被東港警方逮捕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子於詐團臉書投資股票保證獲利宣傳後加入對方LINE交友軟體，先後面交給對方400萬元，經家人提醒始知受騙，在對方約定再面交170萬元後報警，東港警分局獲報埋伏抓人，其中一車手駕車衝進東琉線交通船處險些落海，警方先後抓到兩名車手，訊後依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，建請檢察官向法院聲請羈押禁見，向上溯源。

東港警分局日前接獲線報，指詐騙集團於【Facebook】設假投資股票廣告訊息，誘使方姓被害人經【LINE交友軟體】加入投資股票群組，再誘騙被害人操作假投資軟體後，約定面交詐取現金。

東港警分局組成專案小組，循線追查並分工部署，俟29歲鄧姓車手依約與被害人面交新台幣170萬元後，依詐欺罪現行犯逮捕；另24歲莊姓男子見狀駕車沿途加速逃逸，衝進東琉碼頭搭船處險落海，遭警方逮捕，查扣工作證、收款收據、手機、毒品、自小客及現金新台幣170萬等證物。

鄧姓男子擔任詐欺面交車手，涉嫌向林姓等被害人騙取金額共計新台幣570萬元，得手金額再交由莊嫌收水，偵訊後依詐欺、毒品、公共危險罪等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，建請聲請羈押聲押，持續追查共犯，溯源偵辦。

東港警分局長高志正呼籲，網路社群投資廣告、加LINE投資群組均為詐騙，切勿輕信，以免被騙。