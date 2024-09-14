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高獲利必詐騙！枋寮分局長帶領宣導團隊　走進獅子鄉辦詐騙座談會

▲枋寮分局長林俊雄帶領分局宣導團隊到獅子鄉原民部落辦理知法、識詐宣導座談 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮分局長林俊雄帶領分局宣導團隊到獅子鄉原民部落辦理知法、識詐宣導座談 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「打詐新四法」已經立法院三讀通過（包括訂定《詐欺犯罪危害防制條例》、修正《刑事訴訟法》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》並在8月上路，由枋寮分局長林俊雄帶領分局宣導團隊走入獅子鄉原民部落辦理知法、識詐宣導座談會，反應熱絡。

▲枋寮分局長林俊雄帶領分局宣導團隊到獅子鄉原民部落辦理知法、識詐宣導座談 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮分局長林俊雄帶領分局宣導團隊到獅子鄉原民部落辦理知法、識詐宣導座談 。（圖／記者陳崑福翻攝）

打詐新四法座談會中邀請到立法委員盧縣一(特助石瑞明代表出席)、獅子鄉長朱宏恩、內獅村長周秋雄、南世村長楊登福、獅子村長林文旭、內文村長施政順、草埔村長李秉勝、楓林村長宋銘德、獅子鄉調解委員會主席方文振及部落內鄉親參與。

枋寮警向與會說明「打詐新四法」：1、提高刑責、罰金及假釋門檻，2、更對受害者訂定保護關懷機制，3、並制定窩裡反條款，4、如自首或自白並協助溯源追查，有效協助追查上游詐欺犯罪核心共犯或查扣全部犯罪所得，5、澈底瓦解詐欺犯罪組織及查扣全數犯罪所得，減輕或免除其刑。

枋寮分局提醒近期常見的詐騙類型多為1、假投資詐騙2、解除分期詐騙3、假網拍詐騙4、人頭戶詐騙案5、愛情交友詐騙，特別以假投資詐騙最為常見，詐團利用高獲利、低風險的名義吸引民眾投資，提醒切勿輕信來路不明的投資機會，避免落入金錢陷阱，投資應循正當管道，若遇到標榜保證獲利、穩賺不賠等廣告標語，更應小心謹慎，以免落入陷阱。

分局長林俊雄表示，政府重視民眾關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑，本分局將全力投入防制及打擊詐騙，建立民眾免於遭詐騙的安全社會，請謹記防詐3步驟「1.聽、2.掛、3.查證」，如有任何疑問亦可隨時撥打110或165反詐騙諮詢專線洽詢，本分局將持續透過各項集會時機向鄉親廣為宣導，一方面拉近警察與民眾間彼此距離，另一方面全力提升民眾防詐識詐的應變能力。

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