120萬誘面交！車手大熱天穿厚外套　警逮人驚見底下藏針孔監控

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲張姓男子誤信網路股票投資群組，先後匯出300萬元才知被騙，於是化悲憤為力量，配合警方以面交120萬元為由釣出23歲吳姓男車手，只見吳嫌在酷熱天氣下，竟然穿著厚外套，口袋鼓鼓的，左手還戴袖套，相當不合理，原來，詐團擔心私吞，在他口袋放置遠端監控器。

▲車手在酷熱天氣下竟然穿著厚外套，原來是詐團擔心他私吞120萬，在口袋內藏針孔監控。（圖／警方提供，下同）

張男今年5月中旬，無意間加入網路股票群組，起初在群組內潛水觀察許久，慢慢發現群友們陸續都有獲利，逐漸卸下心防，先後6次、交付理專300萬元，期間張男擔心遭詐，多次提領獲利金額15萬元都成功，更讓張男信心大增，心想應該是真的，直至家中亟需用錢，要把股票全數贖回，對方卻以各種理由推辭，這才驚覺還是被騙了。

張男配合警四分局春社派出所誘捕偵查，吳姓車手依約現身取款，大批警力團團包圍，由於當天天氣炎熱難耐，吳嫌卻是左手戴袖套、身著厚重外套，顯不合乎常理。

經檢視發現，詐團在他外套口袋內放置遠端監控器，以針孔攝影機反監控取款過程，就是擔心他私吞，而戴著袖套，是要遮掩手臂刺青，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。