屏東鹽埔地區交通事故多　里港警加強路口宣導

▲里港警分局鹽埔地區加強交通宣導防制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局統計轄區今年1-9月來A1類交通事故死亡人數計發生14件14人，比去年同期發生7件7人，增加發生7件7人，尤其鹽埔鄉地區就佔了6件6人。為降低事故發生，守護民眾交通安全，也因應即將到來的中秋假期，里港警分局特規劃事故防制勤務，並深入鹽埔鄉各村里進行交通安全宣導，期能有效降低事故發生減少傷亡。

里港警分局交通組組長林中安指出，分析鹽埔鄉地區今年迄今，A1及A2類交通事故共計240件，而多數事故發生於維新路、勝利路、德協路、光復路及南華大橋等路段，而易肇事時段以14-18時發生最多、8-12時為次，肇因則為恍神、緊張、心不在焉分心駕駛發生69件最多，未依規定讓車19件次之。

為防制重大交通事故發生，里港警方於9月16日至18日規劃事故防制大執法勤務，針對鹽埔鄉地區易肇事路、時段，加強汽、機車各項違規取締，藉此導正民眾不當駕駛陋習及建立防禦駕駛的觀念。

另林中安組長也帶領鹽埔分駐所同仁，深入鹽埔鄉各村里及鄉民集會處所，利用村辦公室廣播器，向村民及現場聚集民眾宣導各項交通安全；另外，也藉由(10)日晚間於高樹鄉所舉辦的治安座談會機會，宣導響應113年交通安全月，推行路口安全，並提醒民眾駕駛汽、機車時，務必注意行人安全。

里港警分局長温基興表示，由於上述路段(口)尖峰時段車流量大，駕駛人若搶快，就易發生事故，除透過宣導方式提醒民眾注意，肇事熱時也強化派遣警員執行交通疏導及事故防制勤務，而警方也將持續執行工程、教育及執法等3E事故防制策略，建立用路人正確用路觀念，降低交通事故發生，也呼籲民眾行經路口時切勿搶快，應隨時注意車前狀況，依照速限行駛，保持行車安全距離，避免發生交通事故，共同創造良好的行車環境。