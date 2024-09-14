他怨「閃雙黃燈」提醒後車...竟被罰1200　恆春警回應了

▲恆春分局第四組巡官傅顥楓對閃雙黃燈開罰單做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名網友於「爆料公社」貼出交通違規罰單圖文，指「家中長輩在墾丁的郊道開車，因路況不熟不敢開快，所以特地好心開閃雙黃燈，提示後車現在是老人三寶開車請小心，結果卻被檢舉，挨罰1200，恆春警分局14日對此做出回應。

▲▼網友po出罰單。(取自爆料公社)

恆春警分局表示，該汽車駕駛行駛於恆春鎮社興路口，遭民眾檢舉不依規定使用燈光，經檢視影像發現該車行駛中持續使用雙黃燈（危險警告燈），以致靠右駛出車道外未顯示右方向燈，依據道路交通安全規則第109條第2項第2款規定：「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為。」

該駕駛變換車道未正確顯示右方向燈，讓後車知悉其即將靠右，因此依道路交通管理處罰條例第42條規定，不依規定使用燈光者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。

恆春警分局表示，民眾對交通違規舉發如有異議，可循相關管道向裁罰單位提出申訴，另提醒雙黃燈使用時機有：

一、高速公路或快速道路遇天候不佳情形。

二、臨時停車於路邊時。

三、前方遇到緊急狀況時。

四、車輛有故障情形時。

也提醒駕駛們行車時應正確使用方向燈，以免後車反應不及發生碰撞。