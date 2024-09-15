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指控密謀暗殺總統馬杜洛！委內瑞拉「逮捕3美國人」　查獲400步槍

▲▼委內瑞拉內政部長卡貝友。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉內政部長卡貝友。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉今年7月28日進行總統大選，最終由馬杜洛連任，不過反對派卻指控爭取連任的馬杜洛（Nicolás Maduro）使用非法手段竊取大選，美國、西班牙接連與委國在大選議題爆發口水戰。在此之際，委內瑞拉逮捕3名美國公民、2名西班牙公民、1名捷克公民，並扣押400件源自美國的步槍。

根據BBC、衛報，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）於當地時間14日透過國營電視台宣布，當局已經逮捕3名美國公民、2名西班牙公民、1名捷克公民，並指控包括一名美國海軍成員在內的外籍公民參與美國中情局所籌畫的陰謀，其目的是推翻委內瑞拉政府，並殺害包括總統馬杜洛在內等數名委國領導成員。

在電視畫面中，卡貝友還展示扣押的400件步槍的照片，並解釋這些步槍是從涉嫌策劃陰謀成員的手中沒收的。

針對2名被捕的西班牙人，卡貝友表示，「2名被捕者告訴我們，他們正在尋找一群傭兵到委內瑞拉，目標非常明確，就是暗殺總統馬杜洛、副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）、我本人，以及另一群領導我們黨的和革命的同志。」

委國當局表示，被拘捕的西班牙人與馬德里（西班牙首都）國家情報中心（CNI）有關。不過，西班牙政府消息人士向當地媒體否認，兩人並不屬於情報組織。

針對有美國海軍成員遭委內瑞拉當局逮捕的消息，美國國務院於當地時間14日晚間進行確認，釐清一名美國軍人被拘留的消息，除了表示另外2名美國公民在委國被逮捕的消息尚未經過證實，還強調「任何關於美國參與推翻馬杜洛總統的陰謀」都是錯誤的，嚴正否認委國當局的指控，表示美國繼續支持透過民主解決委國的政治危機。

報導指出，針對馬杜洛在7月28日大選成功連任總統，委內瑞拉國內反對派指控馬杜洛「竊取大選」，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在委國躲藏一個月後於8日流亡西班牙。美國華府認定反對派岡薩雷斯贏得大選，因而透過財政部對委國當局祭出制裁；至於西班牙議會也承認岡薩雷斯當選，西班牙一名部長更指控馬杜洛實施「獨裁統治」。

委內瑞拉在總統大選結果出爐以後，引發國內各種抗議活動，數百名反對派活動人士被逮捕，加劇了委國與美國之間的緊張關係，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）會見流亡西班牙的岡薩雷斯，更讓委國當局更為惱火。

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