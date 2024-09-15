馬斯克與甲骨文創辦人「拜託黃仁勳」：多拿走我們的錢吧

$ORCL CTO Larry Ellison: "I went to dinner with @elonmusk, Jensen Huang..& I would describe the dinner as Oracle & me & Elon begging Jensen for GPUs. Please take our money....No, no, take more of it. You're not taking out enough. We need you to take more of our money, please" pic.twitter.com/atBUJaULCS — The Transcript (@TheTranscript_) September 14, 2024

記者張靖榕／綜合報導

甲骨文（Oracle）創辦人埃里森（Larry Ellison）與特斯拉執行長馬斯克在一場晚宴上，懇求輝達執行長黃仁勳提供AI GPU晶片。埃里森坦承當時對黃仁勳說，「我們需要你多拿走我們的錢」。

▲輝達創辦人黃仁勳受到甲骨文創辦人和馬斯克的懇求。（圖／記者湯興漢攝）



埃里森在公司最新的財報電話會議中透露，他不得不向輝達首席執行長黃仁勳懇求，為甲骨文提供最新的GPU。他還在社群媒體X上分享，「我和馬斯克、黃仁勳一起吃晚餐，我把這次的晚餐描述成我和馬斯克共同乞求黃仁勳給我們GPU」，「請拿走我們的錢，多吃一點。你吃太少了，我們需要你多拿走我們的錢」。

埃里森在電話會議中補充道，「一切順利，確實起作用了。」從結果來看，這筆錢花得值得。