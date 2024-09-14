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新北肥美鮮甜秋蟹正「對時」　侯友宜：享受萬里蟹趁現在

▲新北肥美秋蟹正「對時」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜14日登上捕蟹漁船，和漁民一同帶回今年產季第1批萬里蟹。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬里蟹產季來了！新北市長侯友宜今（14日）登上捕蟹漁船，和漁民一同帶回今年產季第一批萬里蟹，為野柳假日活蟹市集揭開序幕，更加碼贈送三隻大花蟹給今日福袋特賣會現場前三名的排隊民眾，邀請各地的饕客「花點石間」前來北海岸，享受最鮮甜肥美的萬里蟹。

侯友宜表示，每年9月到11月是秋蟹最肥美的季節，新北市的萬里蟹—花蟹、三點蟹及石蟳更是享譽盛名，希望大家「花點石間」一起來新北漁港，享用最「對時」的螃蟹料理。

▲新北肥美秋蟹正「對時」。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜強調，市府推出多項保育措施，包含抓大放小、禁捕及禁售抱卵母蟹等，盼海洋資源永續發展。

侯友宜強調，為了守護珍貴的漁產資源，推動永續海洋環境，市府祭出多項保育政策，包含「抓大放小」措施，將體型過小的萬里蟹放回海中，更在8月至12月的繁殖期間，禁捕及禁售抱卵母蟹；並呼籲漁民使用對海洋生態衝擊最小的「蟹籠誘捕」漁法，推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型。此外，市府更在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設4處水產動植物繁殖保育區，期盼北海岸漁業產業鏈能世世代代永續經營。

農業局指出，野柳假日活蟹市集從9月14日至11月24日每周六、日皆會舉辦，且中秋假期及國慶假期不休假，販售現撈活蟹、石花凍及透抽等在地漁產，還可現買現吃蒸煮活蟹，並於9月14日及10月26日在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，販售限量2斤活蟹福袋399元（原價800元，9月14日限量100份、10月26日限量200份）。此外，龜吼魚市及富基魚市也將推出各式萬里蟹優惠活動，更多活動及交通資訊請見 ：

萬里蟹官網：https://wanlicrab.tw/index.php
新北漁樂快爆粉絲頁：https://www.facebook.com/ntpcfishery
新北市農業局-稼日蒔光粉絲頁：https://www.facebook.com/agr.ntpc
螃蟹快報by萬里蟹官方粉絲頁：https://www.facebook.com/WanliCrab
2024新北萬里蟹活動小組，電話: 02-8257-2525分機234（周一至周五11時至18時）

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