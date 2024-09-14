雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

▲雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了更加完備「氣候變遷調適執行方案」，以在氣候變遷所帶來的全球均溫上升、極端天氣型態頻率及強度增加等影響下，能夠提升因應的韌性及回復力，於9月12日召開「永續發展及氣候變遷因應推動會」，共同研商討論雲林在淨零減碳、資源循環及氣候變遷因應等工作推動上的努力與未來精進作為。

縣府秘書長曾元煌表示，面對永續發展及氣候變遷的挑戰，雲林縣展現前所未有的決心與行動力，不僅要持續推動各項減碳政策，還要以創新的思維強化資源循環再利用，以展現農業大縣在氣候變遷下的領導力，將劣勢翻轉為機會，讓雲林成為全國在農業減碳、資源永續利用上的領航者，為未來世代建構一個宜居、永續、幸福的家園。

▲雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12日的推動會中由專辦執行秘書林世媚針對2024年執行情形及已完成的成果進行報告，內容涵蓋雲縣減碳策略與管理方案的執行、產業淨零轉型輔導、雲林良品碳足跡標籤自主推動、資源循環永續及農業減排增匯，充分向各專家學者及委員報告，共同研商討論及擬訂後續執行方向與精進。



另會議同時依據氣候變遷因應法第15條及第20條，針對雲林縣第二期溫室氣體減量執行方案成果及氣候變遷調適執行方案(初稿)進行審議，針對氣候變遷調適8大領域上擬訂28項策略63項實際行動計畫以達成所設定的各項目標，並透過專家學者及跨局處的討論，加以檢視會商出推動更有效的減碳與氣候變遷調適策略。