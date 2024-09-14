　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

▲雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為了更加完備「氣候變遷調適執行方案」，以在氣候變遷所帶來的全球均溫上升、極端天氣型態頻率及強度增加等影響下，能夠提升因應的韌性及回復力，於9月12日召開「永續發展及氣候變遷因應推動會」，共同研商討論雲林在淨零減碳、資源循環及氣候變遷因應等工作推動上的努力與未來精進作為。

縣府秘書長曾元煌表示，面對永續發展及氣候變遷的挑戰，雲林縣展現前所未有的決心與行動力，不僅要持續推動各項減碳政策，還要以創新的思維強化資源循環再利用，以展現農業大縣在氣候變遷下的領導力，將劣勢翻轉為機會，讓雲林成為全國在農業減碳、資源永續利用上的領航者，為未來世代建構一個宜居、永續、幸福的家園。

▲雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲縣府邀集氣候變遷領域專家學者與府內局處首長，推動減碳與氣候變遷調適策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12日的推動會中由專辦執行秘書林世媚針對2024年執行情形及已完成的成果進行報告，內容涵蓋雲縣減碳策略與管理方案的執行、產業淨零轉型輔導、雲林良品碳足跡標籤自主推動、資源循環永續及農業減排增匯，充分向各專家學者及委員報告，共同研商討論及擬訂後續執行方向與精進。

另會議同時依據氣候變遷因應法第15條及第20條，針對雲林縣第二期溫室氣體減量執行方案成果及氣候變遷調適執行方案(初稿)進行審議，針對氣候變遷調適8大領域上擬訂28項策略63項實際行動計畫以達成所設定的各項目標，並透過專家學者及跨局處的討論，加以檢視會商出推動更有效的減碳與氣候變遷調適策略。

 

 

►聽Podcast #我在案發現

【其他新聞】

►斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

►強化永續發展教育　雲科大啟動「澎湖復育珊瑚海計畫」

►中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

►社會善心助力雲林家扶618萬助學金　164高中職生、269大專生受惠

►國家級高齡健康研究中心興建工程上樑儀式　邱泰源今出席祈福

ET快訊
白營嗆刪總統府預算　綠委：何不刪看守所預算就地釋放阿北？
快訊／虎尾嚴重車禍6傷！　1人當場斷肢
快訊／黑車突轉90度！　連人帶車衝進大海
快訊／當場砸中！高雄路樹倒塌　驚悚畫面曝　
快訊／大雷雨狂炸！滾滾泥流狂瀉　國小圍牆整片垮了
出國「護照做2事」被拒絕入境！　外交部解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

中秋送暖！雲林榮服處與志願者合力清掃獨居榮民家園

斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

佳湘食品公司捐贈高頂救護車　助南消佳里分隊守護市民安全

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱　台南市動保處：全數移除

強化永續發展教育　雲科大啟動「澎湖復育珊瑚海計畫」

中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

高獲利必詐騙！枋寮分局長帶領宣導團隊　走進獅子鄉辦詐騙座談會

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

S.H.E出道23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina：唱給兒子聽就心滿意足了

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

雲林縣召開氣候變遷推動會　強化因應韌性與回復力

避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

中秋送暖！雲林榮服處與志願者合力清掃獨居榮民家園

斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

佳湘食品公司捐贈高頂救護車　助南消佳里分隊守護市民安全

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱　台南市動保處：全數移除

強化永續發展教育　雲科大啟動「澎湖復育珊瑚海計畫」

中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

高獲利必詐騙！枋寮分局長帶領宣導團隊　走進獅子鄉辦詐騙座談會

單身女遺產想留給乾姐　遺囑「1句話」死後房產恐全充公

首度擔任國家隊總教練　盧彥勳直呼：跟基層教練性質完全不同

邊對抗邊學習　黃聰翰向南韓射手看齊

BTS柾國發文支持NewJeans？　經紀公司認證「是本人」曝意圖

照顧失智長者！雲林縣府推動「勵智守護」計畫　完善社區照護網

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

肚子上有子孫！她見「男方1舉動」內心超衝擊：像吃洋芋片　

超ㄎㄧㄤ迷因臉河馬「彈跳豬」爆紅！　大批遊客朝聖竟潑水、扔石頭惹議

快訊／江少慶2局突然退場　球團回報：右肩前側不適

快訊／雲林虎尾飛車追逐！自小客硬撞前車　騎士路人6傷...1男斷腿

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

台南東山區長呂煌男涉肇事逃逸調查調整職務

樹林長壽公園地下停車場免費停車

快訊／國慶焰火點亮虎尾　迎璀璨盛典

「2024濱海韶光季」首度引入熱氣球繫留體驗

台南大灣南巡宮及鼎勝模具公司捐贈南消災情勘查車1輛

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱

偷車懸掛假牌橫行南台灣加霸王油男被逮

捐贈高頂救護車助南消佳里分隊守護市民安全

黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

台南做工行善團中秋佳節前趕工修繕

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

國家級高齡健康研究中心　興建工程上樑

更多熱門

相關新聞

雲科大啟動澎湖復育珊瑚海共創永續新藍海計畫

雲科大啟動澎湖復育珊瑚海共創永續新藍海計畫

國立雲林科技大學永續發展與社會實踐研究中心與澎湖縣水產種苗繁殖場，共同推動「2024澎湖復育珊瑚海，共創永續新藍海計畫」，將珊瑚復育與高等教育的永續發展目標(SDGs)緊密結合。透過實際參與復育珊瑚的潛水種珊瑚體驗活動，師生和公眾不僅親身體驗生態保護，更是直接對海洋生態系的恢復作出貢獻。

藏壽司推「史上最長135m軌道」！只有這裡有

藏壽司推「史上最長135m軌道」！只有這裡有

虎尾建國二村改造計畫獲共識

虎尾建國二村改造計畫獲共識

長榮航首屆綠色供應鏈頒獎典禮　攜手供應商打造永續生態圈

長榮航首屆綠色供應鏈頒獎典禮　攜手供應商打造永續生態圈

台中榮總埔里分院提永續報告書　拚減碳顧勞權

台中榮總埔里分院提永續報告書　拚減碳顧勞權

關鍵字：

氣候變遷雲林縣政府永續發展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面