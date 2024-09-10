醫院名列七大非生產性耗能大戶之首　埔榮提永續報告書

▲臺中榮總埔里分院公布2023年永續報告書。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

據綠色生產力基金會過去所公布的2021年「列管非生產性質行業能源大用戶」前7名中，醫院列為首位，更佔總能源消費之16.76%；台中榮總埔里分院指出，繼去年簽署《醫院永續發展倡議書》，日前公布該院第一本「永續報告書」，宣示善盡減碳、落實勞權、永續經營等企業社會責任。

綠色生產力基金會「2022非生產性質行業能源查核年報」內容指出，所謂列管非生產性質行業能源大用戶即契約用電容量超過800瓩者，2021年共1402家，總能源消費量160萬公秉油當量；其中醫院大用戶就有154家，總能源消費量27萬公秉油當量，可見醫院能源消費規模龐大，溫室氣體排放量更不容小覷。

埔榮醫院表示，該分院於112年7月1日在臺中榮總院長陳適安帶領及「台灣永續能源研究基金會」簡又新董事長見證下，簽署《醫院永續發展倡議書》，以宣示推動醫院永續發展之決心，同年成立永續發展委員會，時任分院長徐慰慈於會議中宣示，將於今年公布2023年永續報告書；新任張仁義院長於6月上任後致力政策延續，如期公布永續報告書，成為退輔會12家榮分院中首例。

埔榮說明，該分院雖只是地區醫院，卻是大埔里地區唯一公立醫院，歷年來響應全球環保趨勢不餘遺力：2016年至2023年除長照大樓取得2項綠建築認證、結合當地蜈蚣社區復育蝴蝶、設置屋頂太陽光電共1067瓩和電動車充電站，也曾獲國際低碳醫院最佳合作案例獎項和環保署（現環境部）室內空氣品質自主管理優良級標章。

張仁義指出，永續報告書中進一步在環境保護、卓越醫療、社會責任、幸福職場、永續經營等面向進行全面盤點，也希望藉此檢討不足並規劃精進，降低醫院經營成本，實踐永續經營之願景，為全球解決溫室效應、降低碳排放量及極端氣候等問題盡一己之力。