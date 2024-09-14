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藏壽司推「史上最長135m軌道」！　只有大阪關西世博才有

文／中央社

2025年大阪關西世界博覽會倒數7個月，各國展館與商家紛紛公布相關計畫暖身。迴轉壽司巨頭「藏壽司」宣布，將在明年開設的「大阪關西世博店」設置一條135公尺的迴轉軌道，將是該公司推出的最長軌道。

產經新聞、日本經濟新聞報導，藏壽司的「大阪關西世博店」（店名暫定）外牆預計要使用約33.6萬枚廢棄的赤貝貝殼等材料製成的石灰泥，以配合這次世博舉辦定位為有助於達成聯合國永續發展目標（SDGs）。

店鋪高約7公尺、寬40公尺，深度20公尺，總面積約800平方公尺，設有338個座位，將是藏壽司歷來最大店面。外牆採用混入貝殼和海藻等材料的石灰泥，完全不使用人工材料。等候區的牆面上，將裝飾被罩在保鮮蓋裡的壽司模型，這也是藏壽司為保持衛生的招牌裝置。

藏壽司除了提供經典的握壽司之外，配合世博由來自世界的人們齊聚一堂，也將選擇參展國瑞士、安哥拉、泰國等70至80個國家和地區的日常代表性食物，作為副餐放上迴轉軌道。

藏壽司董事岡本浩之12日在大阪市舉辦的記者會表示，「我們正在開發會吸引民眾實際想要前往海外去品嚐的菜單」。

岡本表示，雖然在日本，顧客已經很習慣從迴轉軌道上挑選並享用壽司，但是「在海外還有很多人對此並不了解，希望這能成為將迴轉壽司推廣到全世界的契機」。

藏壽司將推出使用「低利用魚」（例如剝皮魚、鬼頭刀、烏頭魚），以及使用人工智慧（AI）管理、以最適量並在最佳時間餵食的養殖魚製作的菜單，以傳達應對氣候變遷和過度捕撈等問題，以及持續利用海洋資源等理念。

另一大迴轉壽司連鎖店「壽司郎」的母公司Food & Life Companies也計劃在世博店鋪推出養殖魚製作的壽司。在世博舉辦期間（2025年4月13日至10月13日）的184天營業期間，兩大迴轉壽司店的正面交鋒預料將引發關注。

「壽司郎」以「森林中的壽司店」為主題，店名為「壽司郎未來型萬博店」，外觀設計上貼有鏡面，將使得附近的人造林倒映在牆面上，製造出樹影婆娑的效果。菜單以養殖魚為主，強調友善環境與可持續性。

 
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