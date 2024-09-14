京華城案柯文哲遭收押　朱立倫：盼司法公平正義勿枉勿縱

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫今（14）日到桃園市參加婦女菁英領袖成長營，會後媒體針對京華城案柯文哲被收押案看法時，朱立倫表示，台灣要還給司法公平正義的空間，毋枉毋縱絕對不是口號，應該要真正落實；另外，針對中央明年媒體宣傳費暴漲65.4%，朱立倫則痛批，「這是民主之恥」，用這麼多幅度預算想要操控媒體、掌握網軍自我宣傳，甚至攻擊在野黨，這是民主之恥。

▲針對司法偵辦京華城案，國民黨主席朱立倫今天受訪時指出，台灣要還給司法公平正義的空間，勿枉勿縱要真正落實。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫今天上午11時30分出席在桃園市議會舉辦的桃園市婦女菁英領袖成長營活動，會後接受媒體聯訪，媒體針對京華城案看法時指出，台灣要還給司法公平正義的空間，毋枉毋縱絕對不是口號，應該要真正落實；這些政治力、特定媒體不斷干擾司法的公正或是司法走向，這是對台灣司法的傷害。國民黨的立場很清楚一定是毋枉毋縱，一定是堅持程序正義、司法公平，希望所有不當的力量通通退出，還給司法公平正義的空間。

▲國民黨主席朱立倫今天出席桃園市婦女菁英領袖成長營活動，出席者還包括桃園市副市長蘇俊賓、立委邱若華等人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體也詢問中央明年媒體宣傳費暴增65.4%看法，朱立倫則痛批，「這是民主之恥」，如果用這麼高幅度預算想要操控媒體，掌握網軍自我宣傳，甚至攻擊在野黨，這是民主之恥；民主國家應該對自己有信心，而不是用大量的預算自我吹捧甚至用網軍攻擊在野黨。

朱立倫強調，所有立委包括民進黨籍立委都要站在人民的角度，把這些錢省下來，好好幫助弱勢，好好照顧下一代或增加所有社會應該做的公共建設，而不是浪費在創造網軍，攻擊在野黨或是自我吹捧。