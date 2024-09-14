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超商遇前任求復合遭拒！醉男抓狂「原子筆狂刺」　女額頭全是血

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（14日）早上，化成路巷內某間超商內，驚傳女子遭人持原子筆戳傷事件。警方抵達，發現女子滿臉鮮血，立即通知救護車送往醫院治療，並立即逮捕持原子筆傷人的男子，經調查，雙方為前男女朋友關係，在超商內巧遇，為了復合雙方爆發口角，男子情緒失控持原子筆戳傷女子臉部。

▲▼林男超商巧遇前女友，求復合不成暴怒持原子筆戳傷何女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男持原子筆戳傷何女，鮮血直流在超商內地上。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，受傷的50歲何姓女子，今年6月分與57歲林姓男子交往，但戀情僅維持1個多月，就因細故而分手；今天早上6時許，何女到住家附近的超商購物，沒多久林男也走進超商，林男見到何女，就追問何女分手原因，並向何女表達復合的想法，便拉著何女到超商內座位區談判。

▲▼林男超商巧遇前女友，求復合不成暴怒持原子筆戳傷何女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男超商巧遇前女友，求復合不成暴怒持原子筆戳傷何女。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於何女非常堅決分手拒絕復合，激怒了喝酒的林男，林男當場情緒失控，持原子筆對何女頭部猛戳，造成何女額頭處有2公分撕裂傷血流不止。店員見狀連忙報警處理，警方抵達，將何女送醫後，並立即逮捕林男，林男坦承因酒後失控才傷人，詢後，警方依傷害罪，將林男移送新北地檢署偵辦。

▲▼林男超商巧遇前女友，求復合不成暴怒持原子筆戳傷何女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依傷害罪將林男移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

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