桃園淫翁性騷居家服務員「狂看A片還襲胸」　下場出爐

▲領有身障手冊曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月兩度趁居家女服務員照顧時趁機觸摸其左大腿內、襲胸性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

領有身障手冊的曾姓八旬老翁申請居家照護，去年12月間，趁居家女服務員到府照顧生活起居時，左手拿手機看A片，右手則趁機觸摸其左大腿，嚇得女居家服務員當場嚇傻。今年1月間，曾翁對另一名女居家服務員照護時，竟伸鹹豬首襲胸性騷擾，2名女服務員先後報警提告；桃園地檢署根據2女指控與警方蒐證足認曾男犯行明確，偵結依違反性騷擾防治法提起公訴。

檢警調查，86歲的曾姓老翁領有身心障礙手冊，並申請居家服務員到府服務，去年12月19日下午3時許，在桃園市中壢區住處，趁女居家服務員到府服務，協助照顧其生活起居，曾卻以左手拿手機播放成人影片，右手則趁機觸摸女服務員左大腿內側性騷擾得逞，當場嚇壞女服務員。

曾翁食髓知味不知悔改，今年1月5日上午9時許，在中壢區住處由另一名女服務員到府服務時，趁機徒手觸碰女服務員之胸部，案經2名女服務員向中壢警分局報案提告。

桃檢調查時，2名女居服員指證歷歷，中壢警方亦提供現場照片等佐證，中壢天晟醫院則提出診斷證明書，被告經診斷患有眩暈症、腦血管疾病等情，且被告行動不便須有照服員照顧生活起居，檢方認為被告係趁照服員照顧時為性騷擾犯行，與強制猥褻需有強暴、脅迫等手段相異，自難以強制猥褻罪責，檢方偵結依違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

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