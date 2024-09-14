台達電工程師超扯！值夜班偷9980顆晶片變賣　賠140萬換緩刑

▲曾於台達電平鎮廠擔任工程師的林姓男子，去年9月至10月值夜班時三度潛入倉庫竊取多達9980顆晶片，再趁下班時攜出變賣還債。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

台達電平鎮廠林姓工程師因為負債，去年9、10月間，三度利用夜班工作機會潛入倉庫竊取半導體晶片9980顆，下班時再攜出變賣得款59萬3000元，全都拿來還債，公司盤點時赫然查出短少，經調查發現林男所為怒而提告。桃園地院審理時，林坦承犯行並願意賠償，法官審酌已與公司達成和解，願賠償140萬元分期償還，法官審結依竊盜罪處有期徒刑1年5月，緩刑3年，仍可上訴。

檢警調查，30歲的林姓男子為是台達電子公司平鎮廠工程師，為解決個人債務問題，竟異想天開於去年9月5日、9月21日與10月17日晚間，利用深夜值班機會，趁倉庫管理人員下班無人看管時潛入倉庫，竊取置於防潮箱內「IC半導體晶片｣，以徒手竊取方式竊取「TMS320F28377DPTPT｣等5種不同型號晶片，數量則多達9980顆，隨即放入個人手提包內趁下班後攜出，再轉賣給不知情徐姓男子。

台達電子公司後來查出晶片數量短少，透過內部清查盤點確認係人為，再經內部調查並透過監視畫面查出是值夜班林姓工程師所為，立即報警處理並提告，桃檢複訊時，被告林男坦承犯行，所得變賣後得款以59萬3000元出售給不知情人士均用於還債等語，檢方偵結依竊盜罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告林男於警、檢偵訊時均坦承犯行不諱，法官衡量其犯後態度尚可，考量林已與公司調解成立，允諾分29期賠償共計140萬元，加上他未曾受有期徒刑宣告等情，法官審結依竊盜罪處有期徒刑1年5月，緩刑3年，被告須依分期給付對象支付損害賠償，若被告違反賠償負擔，檢察官得向地院聲請撤銷緩刑，本案仍可上訴。