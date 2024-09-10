陸男駕快艇闖淡水河求輕判　「手繪對岸軍事情資」要給國安局

▲陸籍男子阮芳勇收押至今第93天，下囚車時明顯蒼老許多。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾任解放軍少校艦艇長的阮芳勇駕駛快艇，從福建直闖淡水老街渡船碼頭，被依未經許可入國罪嫌起訴，至今收押93天。今（10）日士院開庭審理，阮男現身時明顯蒼老許多，他仍承認犯罪，並庭呈一份親手繪製的「福建沿海軍事部署情資」，懇請法官將該資料轉交給國安局，最後請求法院對其從輕量刑，全案辯論終結訂定於本月18日宣判。

60歲的阮男坐在被告席說，對於交通船黃姓船員的證詞有意見。他解釋，當下自己已明確告知船員是從大陸來的，並請求協助報警，表示打算自首，但船員卻未提及他要求報警的部分，反而指稱他試圖逃逸。阮男澄清，當時只是因為船隻不慎擦撞，想要調整航行角度，並無意逃跑，他強調「我在來台以前就想好，抵達時會原地不動自首」。

審判長問，從三都港出發途中是否會經過大陸島嶼，航行怎麼判斷？阮回，以前是海軍，對該海域熟悉，航行間不會經過大陸島嶼，雖然馬祖比較近，但自己不願前往該地，至於東引，則是備選目的地，而三都港斜對面就是淡水港，當天海況好，航程順利直達淡水，若選擇基隆還要繞行，航距會相對更遠。

▲阮芳勇收押93天蒼老許多，他更在看守所手繪一份軍事情資，希望法官轉交給國安局。（合成圖／翻攝自微博／當事人）

審判長再疑惑問，你在大陸經濟狀況不錯，為何有此動機？阮說，因為共產黨統治，長期以來社會主義制度不斷給人民帶來苦難，之前認為還可能隨時間推移改進，但大陸就跟監獄一樣沒有任何自由，出來就是推翻共產黨政權，並無奈表示「我知道台灣沒政治庇護，在法律上留下來有一定障礙，相信民主容得下我」。

阮男指出，在貴州原從事房地產工作，月入約新台幣10萬元左右，更當庭遞交一份手繪「福建軍事部署情資」懇求法官替他轉交給國安局，最後希望法院從輕量刑，因為自己來台目的是為了推翻中央獨裁專制政權，現在遇到台灣法律上困難，請法官可以協助達成心願。