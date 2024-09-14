陸男偷渡「想重新生活」闖我出海口！海巡曝橡皮艇太小雷達難偵測

記者戴上容、莊智勝／新北報導

海巡署北部分署第三(桃竹)巡防區今(14日)清晨6時30分許接獲通報，一名陸籍男子乘坐橡皮艇企圖偷渡來台，海巡到場後立即將男子帶上岸邊，初步檢視後有曬傷、嚴重脫水現象，先行送醫進行人道治療。海巡指出，由於男子搭乘之橡皮艇長度僅有3.6公尺，目標太小，雷達無法偵測，目前正全面建置紅外線熱顯像儀等設備，未來將大幅提升偵蒐能量。

▲陸籍男疑似負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供）

初步了解，該名偷渡的陸籍男子自稱是浙江寧波人，疑似在陸負債累累，因此異想天開乘坐橡皮艇從未知地點下海出發，一路向台灣進發。海巡署今清晨接獲新北市消防局通報，於林口後坑溪出海口發現該名陸籍男子，立即派員前往現場，果真在離岸約100公尺處發現一艘橡皮艇，立即上前接觸，並協助該名陸男上岸。

初步檢視，男子意識清楚，生命徵象穩定，其自述於9日下海，漂流至今晨被發現已經超過4天，經評估有曬傷、嚴重脫水現象，我方秉持人道原則，立即將男子送上救護車，先行就醫治療。

針對陸方民眾偷渡案件頻傳，海巡表示，本案男子乘坐之橡皮艇船長僅有3.6公尺，目標太小，加上其慢速航行或漂流，雷達無法偵測，雷達回放也未發現不明航跡，沒有紅外線熱顯像儀就偵測不到小型目標。

海巡署指出，目前正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等三大計畫，未來將會大幅提升偵蒐能量。初步清詢該陸籍人士來台目的係因在大陸負債，想到台灣重新生活，全案已報請檢察機關積極偵辦中。

▼海巡人員攙扶嚴重脫水的陸男上岸。（圖／民眾提供）