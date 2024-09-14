首度國際賽車！數位局攜手900名店行銷台中　151份好禮大方送

▲台中市政府推出《台中通》APP規劃出賽車展演好康優惠店家地圖，涵蓋旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠等超過900間優惠店家。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演將於9月28日在台中市登場，台中市數位治理局長林谷隆表示，台中市政府推出的市民APP《台中通》已經規劃賽車展演好康優惠店家地圖，涵蓋旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠等超過900間優惠店家，同時在台中通APP推出趣味問答，與台中精品飯店合作推出Racing台中方案，共計送出151份好禮。



林谷隆表示，《台中通》會員已正式突破150萬人，數位局在台中通APP將舉辦賽事趣味問答活動，民眾參加即可獲得抽獎機會，有機會獲得正版模型車與飯店住宿券等151份好禮。

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▲數位局攜手經發局、觀旅局擴大招募特約店家，並隆重推出歡慶Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演線上活動好康店家地圖。（圖／記者游瓊華翻攝）

林谷隆補充，參與活動的飯店包含台中福華大飯店、裕元花園酒店、台中商旅、薆悅酒店、麗寶賽車主題旅店、清新溫泉飯店、台中豐邑Moxy酒店、台中金典酒店、台中日光溫泉度假酒店、水雲端旗艦概念旅館，於賽車展演期間規劃專屬優惠，如憑賽車展演票根享房型升等、餐飲優惠、賽事主題房及卡丁車體驗優惠等，還有飯店業者提供至活動現場的接駁服務。

除此之外，數位局攜手經發局、觀旅局擴大招募特約店家，如旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠、服飾、文創、夜市及自行車店家等總計超過900間名店，隆重推出歡慶Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演線上活動好康店家地圖，各種好吃、好玩的超值優惠都在地圖上，讓前來參與賽車盛事的民眾，暢遊台中狂享各種好康優惠。