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快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

記者游瓊華／台中報導

台中西屯區的「和牛EMPEROR」日式燒肉店，今年4月遭檢舉食材有過期問題，結果衛生局上門稽查，果真查獲8項過期食品，包含牛肉、冷麵等8項食材，遭市府重罰144萬元，且勒令停業。時至今日約過半年，「和牛EMPEROR」預計今（13）日下午5點正式對外營運，負責收購的黃小姐透露，自己當初也是「和牛EMPEROR」老客戶，這次出手千萬收購餐廳後，也向食安處申請複查，8月23日就已經收到市府發函核准對外營業；黃小姐也向消費者喊話「歡迎來檢視！」

▲和牛EMPEROR。（圖／記者游瓊華攝）

▲和牛EMPEROR搶在中秋節前夕，宣布恢復營業；台中市衛生局也回應，新業主已來申請，並經食安處衛生稽查結果合格。（圖／記者游瓊華攝）

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據了解，收購和牛EMPEROR的是「領先行銷有限公司」，本業經營停車場以及電商。黃小姐指出，收購內容除了設備，也包括技術轉移，店內有8成的員工都續留，也保留原有店名。

黃小姐表示，今年7月25日完成收購動作，8月20日申請複查合格、8月23日食安處發函核准對外營業、9月6日餐廳開始招待VIP客戶。

市府今年在和牛EMPEROR查獲過期牛肉18箱共219塊，重量都不同，冷麵60包，還有21盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等各1至2瓶等8項食材，均過期3到5個月，全案依販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪偵辦。

對於餐廳易主，並重新申請復業，食安處表示，餐廳已依違反食安法規完成處分，除勒令該店停業，也重罰144萬元，業者已針對罰款分期繳納中，預計在今年底全數繳清。

此外，原經營業者已於8月1日完成辦理停業，食安處也派員前往營業場所完成逾期肉品銷毀處置；目前該址已由其他業者承接營運，經食安處衛生稽查結果合格，市府後續將不定期前往稽查，若查獲違規必依法處辦。

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