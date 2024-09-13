日作家揭台中公車站牌「全都是垃圾」　台中環保局緊急派員清理

▲台中市北屯區1處公車站牌，日前被日本作家「日本人的歐吉桑」指出堆滿垃圾，環保局立刻派員清理，並架設監視器，防止民眾再亂丟垃圾。（圖／台中市政府環保局提供）



記者白珈陽／台中報導

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日在粉專貼出一組照片，指出台中市北屯區1處公車站牌周遭有大量垃圾，引起網友討論，更有人說「丟臉丟到日本」、「令人心寒又丟臉」。對此，台中市政府環保局表示，接獲通報當天，即派員清理完畢，並於該處架設監視器2台，如發現民眾有亂丟垃圾等行為，將依法開罰1200元至6000元罰鍰。

台中市環保局表示，11日接獲通報，指北屯區東山路公車站牌附近有亂丟垃圾情形，清潔隊當日已即時派員清理完畢，並於12日架設監視器2台，如有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、煙蒂等行為，將依違反《廢棄物清理法》第27條第1款規定，並依同法第50條處1200元至6000元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「日本人的歐吉桑」目擊台中公車站牌下出現大量垃圾，照片引發台灣網友熱議。（圖／日本人的歐吉桑授權使用）

「日本人的歐吉桑」經常在臉書分享自己在台灣生活的大小事，他近日發文指出，騎單車行經台中，目擊路邊的公車牌竟留下大量垃圾與廚餘，他表示，搭公車的人真的很可憐，等公車時候需要忍耐垃圾臭味，完全不能理解為什麼要丟在公車站，「這一條路是台中車友最愛騎的路線之一，我在想，我們單車騎士有沒有能夠幫忙解決的這個問題」。

照片曝光後立刻引發台灣網友熱議，有人說，「真不好意思，丟臉丟到日本了」、「不是每一位台灣人都這樣，謝謝你，還有不好意思」、「台灣人的公德心不知道什麼時候才能提升」、「真是令人心寒又丟臉的景象」。

日本人的歐吉桑則在留言處回應，日本其實也有亂丟垃圾的問題，尤其是大城市週末或者祭典之後，垃圾量超多，「差異是在日本有很多民間團體存在，常常清理」。

▲▼環保局接獲通報立即前往打掃，目前該處已相當乾淨。（圖／台中市政府環保局提供）



北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，北屯區清潔隊平時已派「掃路班」同仁加強環境巡檢，如發現垃圾皆儘速清理，並於東山路一段、二段髒亂點處張貼警示公告，並提供里辦公處宣導單，請里長向里民加強宣導勿亂丟垃圾。

宋寶瑞說明，經統計2022年迄今，台中市北屯區東山路二段違規亂丟垃圾取締共29件，共裁處3萬4800元，呼籲民眾發揮公德心，積極配合垃圾不落地政策，共同維護台中清新好環境。