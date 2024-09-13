144公斤過期肉為何不銷毀　和牛EMPEROR料理長時隔半年回應了

記者游瓊華／台中報導

因賣過期和牛遭勒令停業的和牛EMPEROR易主經營，新東家拿到衛生局營業許可後，大方開放後場廚房、地下室冷凍庫給媒體拍攝。由於新東家續留原餐廳80%員工，當中包括料理長山添翔平、店長久保敦也，今天2人也首度露面接受媒體訪問，回答當初為何店內存放大量過期肉、原物料等。山添翔平也澄清，沒有讓員工以及消費者吃到過期肉、冷麵、飲料等，等於也駁斥吹哨者爆料內容。

▲和牛EMPEROR今天開放接受預訂，料理長山添翔平、店長住田慎治首度出面受訪，說明囤放大量過期肉原因。（圖／記者游瓊華攝）



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和牛EMPEROR搶在中秋節前宣布重新出發引發關注。料理長山添翔平透露，當初144公斤過期肉係因為數量太大，也不知道該如何處理，所以只是保存在冷凍庫；至於過期的冷麵、味噌、濃縮汁等，則是離職員工遺留下來的，並強調「所有的過期商品都沒有進到消費者或員工的肚子裡」。

▲餐廳大方開放內場給媒體拍攝，希望消除外界疑慮。（圖／記者游瓊華攝）



不過，山添翔平也坦承，確實有將過期肉讓員工拿來練習烹調、料理，但成品通通都丟棄，並沒有食用。被問到為何不願意換店名，負責收購的黃小姐則說，因為原本店址沒有改變，就算換名也沒有太大意義，認為時間可以證明一切。

▲料理長說法，因為擔心食材不夠用，才會重複叫貨，導致肉品囤放。（圖／記者游瓊華攝）



今天和牛EMPEROR也開放內部讓媒體拍攝，並從5點開始開放訂位。據了解，和牛EMPEROR自9月6日就開始低調接受VIP訂位，新團隊為展現誠意，也一一向曾經投訴消費者聯繫，預計43件申訴，但已有超過8成和解；至於勒令停業期間產生的過期肉，也都委由環保公司處理中，重申一切都符合食安處稽查標準，高調喊「歡迎消費者來檢視」。