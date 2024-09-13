陳世凱視察中秋疏運「猛攻高鐵」　曝太太曾是列車長

▲交通部長陳世凱視察雙鐵中秋疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋疏運今(13日)登場，台北車站出現不少返鄉人潮，台鐵和高鐵在中秋6天疏運期間預估將疏運551.9萬人次，交通部長陳世凱今也前往視察，由於陳世凱的太太曾是高鐵列車長，曾是高鐵「家屬」的陳世凱也特別關注高鐵疏運應變，提醒避免發生去年中秋節台中站自由座人潮塞爆情況。

根據統計，台鐵中秋6天疏運期將搭載403萬5,000人次，台鐵公司副處長涂維庭表示，今年中秋疏運預估平均每日載客人數約為67萬人次，單日最高運量可達到72.7萬人次，最高峰運量落在今日，考量今年中秋假期並非連續假日，參考近幾個周末運量，推估中秋疏運每日平均疏運運量較去年中秋節連假約減少2.1%。

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涂維庭表示，中秋疏運期間每日平均提供33萬7,700個座位，疏運期間全線運能每日平均較平日增加3.4％，東線增加4.6％、西線增加2.6％、南迴線增加6.7％；台鐵9月10日已完成列車、路線、電車線、號誌及平交道等設備保養及全面檢查，並成立機車車輛故障排除檢修團隊可迅速支援處置，提升妥善率。

▲交通部長陳世凱視察雙鐵中秋疏運並慰問第一線堅守崗位員工。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵公司副總楊小天則表示， 9月13日下午起到14中午，為南下返鄉需求高峰；9月16日中午起到18日上午，以收假北上返回居住和工作地人潮為主。中秋疏運各日雙向旅運需求預估約19.1萬到29.5萬人次，其中下周二中秋節為高峰，單日最大運量預估有29.5萬人次，單向最大運量預估也是下周二中秋節當天北上，單向將有17.5萬人次。

高鐵公司也公布尖峰時段，其中南下為9月13日周五15時到22時、9月14日周六7時到12時，以及北上的9月15日16時到18時、9月17日14時到20時。另高鐵預估6天中秋疏運期將疏運148萬4,000人次。

交通部長陳世凱視察時表示，他感謝台鐵、高鐵所有員工，節日是最辛苦時段，無法跟家人相聚，他非常能體會和理解，因為他太太過去就是高鐵列車長，過去相識和結婚過程，接送值班的太太感受到現在依稀記得，能體會交通人過年過節無法跟家人相聚的感受，他也要說聲辛苦了。

▲交通部長陳世凱視察雙鐵中秋疏運並慰問第一線堅守崗位員工。（圖／記者李姿慧攝）

由於陳世凱太太過往曾任高鐵列車長，曾是高鐵「家屬」且熟悉高鐵的陳世凱，視察時也特別關注高鐵疏運和應變措施，頻對高鐵提問，詢問高鐵針對突如其來的人潮，有何應變機制，如何管制自由座人潮，要求避免再發生去年中秋節台中站塞爆情況，提醒高鐵除車站採紅綠燈警示提醒旅客外，也要加派人力主動疏散旅客，應變上要有特別規劃。

今日也發生台鐵產業工會突襲的插曲，台鐵產業工會在陳世凱前往台北車站聯合防災中心視察之際，攔截部長陳情，抗議中秋禮金發禮券沒誠意，並要求部長對台鐵員工低薪待遇表態改善，不過工會人員遭阻擋在外，陳世凱未有當面回應。

產業工會也提出二大訴求，包括交通部長應表態改善台鐵員工低薪待遇，全體員工調薪比照郵政、港務資位與從業人員、夜點費從120/天比照所有軌道運輸業界調升至480/天；交通部長應表態中秋禮金以現金方式發放，並要求交通部官股董事以臨時董事會形式決議，所有獎金、津貼均以現金方式發放。