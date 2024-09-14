蟬聯10大死因之首42年！　台灣「2地區」癌死亡率全台最高

▲台灣東部、南部的癌症死亡率高於北部。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

國民健康署過去曾指出，雖然國人健康持續改善，但仍存在健康不平等的問題。根據《中央社》報導，癌症蟬聯10大死因首位已42年，而台灣東部、南部的癌症死亡率高於北部，這與獨居、交通時間長有關。

許多國家或國際組織，諸如美國、加拿大、丹麥、荷蘭及世界衛生組織（WHO）等，均認為社會環境因素是導致健康不平等的關鍵因子，且其影響久遠，包括貧窮、社會地位、壓力、工作環境、社會隔離、失業、社會支持、交通等。

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台灣近年新增癌症患者以每年約12萬人速度上升，其中60歲以上長者，占將近6成左右，據112年台灣10大死因分析，癌症死亡人數每年約有5.3萬人。台灣癌症基金會分析相關資料後，發現南部癌症死亡率多出北部33%，東部更高出了45%。

報導指出，從台灣癌症基金會過往服務的個案裡可以看出，首先，東部、南部癌友多為獨居或老老照顧，較少與子女同住，意味著家庭支持系統薄弱；其次，這些地區的醫療院所佔比也較低；再者，由於患者需要搭乘巴士、自行騎機車往返，高頻率且耗費極長的時間，不少癌友會選擇放棄穩定治療。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟曾以新聞稿解釋，癌症治療屬於高頻率且穩定的醫療介入，整個療程持續1至2個月左右，每2至3周的化療已讓人疲憊不已，再加上每天1次或每周5次的放療，以及噁心、嘔吐等治療副作用，若沒有支持就醫的交通工具，將大幅增加路程上的危險。

對此，《中央社》舉例，住在台東的陳大姐因罹癌而轉為打工兼職，每次治療都只能搭乘每日僅來回一班次的車前往就醫，往往一早出門，傍晚才能到家，半年25次療程，周周就醫來回就得6小時。

而台灣癌症基金會也指出，南部及東部，分別有超過6成及7成的癌症病友，常常是無人陪同的情況下獨自就醫，因此改善交通對於提高偏鄉的銀髮癌友的治療持續性、生活品質至關重要，基金會自106年起，與民間企業合作推出「銀髮偏鄉・就醫無礙」計畫，期間已協助逾2000名偏鄉銀髮癌友穩定就醫。

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