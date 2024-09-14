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「28人烤肉趴」公司只給1萬　他看傻！網曝超狂清單：一定飽

▲中秋節烤肉。（圖／記者許宥孺攝）

▲中秋節烤肉，公司只給1萬元預算採買。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就是中秋節，許多人都會應景辦烤肉趴！不過一名網友透露，公司只給1萬預算要採購組辦烤肉活動，總共要準備28人份，讓他傻眼求問「這樣辦得起來嗎？」文章引發千人笑稱，「一萬全部買吐司，一定夠吃」、「找家烤肉吃到飽，參加者補差額唄」、「買個15公斤牛肉，剩下買吐司木炭 汽水，應該夠」。

一名網友在臉書表示，他在採購部門任職，而今年公司中秋活動只給1萬元，要他們採買烤肉食材與器具等，讓原PO傻眼求問，「公司有28人，能辦得起來嗎？」

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該文章轉貼到《爆料公社》，讓小編笑虧能這樣買「5000元買吐司、2500元買甜不辣、2500元買米血，管飽～選我正解！」

底下網友也哭笑不得回應，乾脆都買便宜又耐飽的食材，「鑫鑫腸+吐司」、「一萬全部買吐司，一定夠吃」、「一人兩片吐司+加一片甜不辣」、「2500元買糯米腸、2500元買甜不辣、2500元買吐司、2500元留給老闆，買他畫的大餅」、「不夠找主管樂捐啊」、「烤地瓜比較會飽，再配白開水」「烤饅頭夾飯糰，再夾香腸，一人一組，這樣一定飽」。

但也有人直呼，「去買一串平價16元的烤肉+木炭，一個人還可以分到幾十支，還行」、「有專門賣整組烤肉食材店，一組10人份3000元，1萬應該夠」、「買個15公斤牛肉，剩下買吐司木炭 汽水，應該夠」、「可以，但是要吃好料的不可能，大概只能吃一些甜不辣、豆干、雞翅、豬肉片、凍蝦等等比較便宜的食材而已」。

甚至有網友建議，「找家烤肉吃到飽，參加者補差額唄」、「28人均分，中秋前一天大家提前下班，自行組隊聚餐，公司補助350元聚餐費，既得民心又省事」、「燒烤攤買一買就好，省下木炭、烤網的錢，事後也不用整理」、「乾脆不要烤肉，買Pizza或炸雞都行，不然吃外面小火鍋也開心」。

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