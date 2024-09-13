購買爆竹煙火注意合格認可標示　消防籲減少施放改以燈光替代

▲▼消防局表示，民眾購買爆竹煙火時，應注意其本體或最小包裝上是否附加合格認可標示。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

中秋節慶祝活動，健康與安全兩者兼顧。消防局呼籲民眾烤肉時，鼓勵減少大魚大肉，多搭配蔬菜水果，由於月餅熱量高，建議減量食用，在施放爆竹煙火也需注意安全，並酌量施放，以增添慶祝氣氛。

消防局表示，民眾購買爆竹煙火時，應注意其本體或最小包裝上是否附加合格認可標示。未滿12歲的兒童不得購買及施放飛行類、升空類及摔炮類的爆竹煙火，即使施放其他一般爆竹煙火，也需有大人陪同。違者可能會根據爆竹煙火管理條例被開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據「高雄市爆竹煙火施放管制自治條例」，除了公告的年節或特殊節慶當日、婚喪喜慶、宗教民俗活動、選舉活動等，施放一般爆竹煙火需要向高雄市政府消防局申請。中秋節當天，雖然可以不經申請即可施放，但晚上22時到隔天早上8時仍不能施放有爆炸音或笛音的爆竹煙火，以免影響公共安寧。

此外，加油站、加氣站、醫療、養護機構、各級學校、林班地、二二八和平紀念公園、壽山國家自然公園及水源管制區等區域禁止施放。施放時，應依照產品使用說明進行。高雄市政府消防局呼籲民眾減量施放或以燈光、音效替代，以創造出不同以往的節慶氣氛，並確保安全。