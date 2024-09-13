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iPhone 16預購搶翻！最熱門機型「3分鐘秒殺」　晚一步要等到10月

▲▼iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 16系列13日晚正式開始預購。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 16系列13日晚上8點正式開放預購，短短3分鐘內，熱門機型如iPhone 16 Pro 128GB的沙漠色鈦金屬新色便被搶購一空，預計在首賣日9月20日取貨的消費者將需等待7到10天才能拿到新機。此外，iPhone 16 Pro Max沙漠色鈦金屬的所有機型在開賣10分鐘後也全數銷售一空，其中256GB版本最受歡迎。

此次iPhone 16系列對果粉最有感的不僅僅只有價格凍漲，全面升級的硬體規格，包含A18處理器、相機控制鍵、相機鏡頭全面升級、加強散熱、提升續航，以及最重要的AI功能，除了透過Apple官網、各大電信之外，3C通路商燦坤也於同日開放新機線上預購，結果5分鐘內即告售罄，成功預購者可於首賣日取得新機並享有免費「蘋安無憂資料轉移服務」。

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

根據據燦坤預購數據，此次新機銷售冠軍為「iPhone 16 Pro Max」，其中256GB規格最快售罄，其次為512GB。新色「沙漠色鈦金屬」成為最受歡迎配色，而iPhone 16及16 Plus系列則以「湖水綠色」和「湛海藍色」較受青睞。

燦坤預估，2024年第四季將出現近三年最強換機潮。此外，舊換新活動也是果粉升級新機的主要動力之一，近一年燦坤Apple系列商品舊換新回收率達30%。

部分消費者反映今年的搶購難度似乎較往年略低，並認為官網的預購流程相對順暢。然而，由於手機版Apple Store比電腦版更好進，部分較晚訂購的消費者將需等到10月初才能拿到貨。

對於未能在預購日搶到新機的消費者，燦坤表示9月20日將正式開賣iPhone 16系列。中華電信則宣布「iPhone 16新機首賣會」將於9月20日在台北、台中、高雄三地同步舉行，首創「線上登記」方式邀請果粉參與，活動期間完成線上登記者，有機會成為180名幸運果粉之一，獲得3,000元購物金優惠券及抽獎資格。

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