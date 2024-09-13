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ViewSonic喊話看齊蘋果建立完整生態圈　提四大未來佈局協助AI轉型

記者蘇晟彥／新北報導

順應AI浪潮來襲，ViewSonic 13日舉辦媒體餐敘，董事長朱家良向媒體揭露公司接下來的「AI數位轉型—四大應用場景」，分別將在學校、會議室、展演廳及未來個人工作站搶先佈局，他在會上也指出，ViewSonic想要解決消費者痛點，就像蘋果一樣並不是在軟、硬體上是最強勁的品牌，但打造了一個完整的使用生態圈，讓消費者有足夠的信賴度，因此離不開它，而這也是ViewSonic想要進行的方向。

▼ViewSonic董事長在媒體餐敘透露接下來將以「四大未來場景」搶先佈局。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 朱家良,Viewsonic董事長 。（圖／記者蘇晟彥攝）

朱家良表示：「隨著各種AI工具迅速興起，許多企業與教育工作者可能感到無所適從，面臨該如何有效利用這些新科技的挑戰。比起學習如何採用最新科技，他們更需要能快速整合到日常工作流程中的解決方案，幫助節省時間並提高效率。我們致力將智慧科技輕鬆應用在真實情境中，希望用戶在不同的使用場景裡都能享受AI所帶來的便捷。讓科技真正融入日常，提升生活品質。」

針對臺灣市場，ViewSonic專業商用顯示器部總經理暨優派學院院長連育仁表示：「有鑑於 ViewSonic完整的教育產業生態系布局成功助力臺灣教育數位轉型，我們將推動數位教育的經驗導入商務場域，透過數位工具協助企業提升內部溝通、協作和管理流程效率，進一步為商務客戶將投入成本效益最大化。」

以使用者體驗為本 結合創新技術深化智慧應用
ViewSonic以貼近使用者需求為研發核心，整合軟、硬體、內容及服務，打造全方位應用生態系。針對教育與商務領域的需求，運用AI深化智慧應用。ViewSonic成立AI研發中心、創立敏捷開發團隊，將新技術導入輔助軟體以提升內容產出、團隊協作及設備管理等功能。此外，ViewSonic不僅專注創新，更與各界產業夥伴攜手推動智慧科技的普及，促進更完整的產業生態系發展。

預見AI將帶來革新的個人化體驗，ViewSonic提出在「未來學校」、「未來會議室」、「未來展演廳」和「未來個人工作站」下的視訊解決方案應用場景，打造讓使用者最有感的科技使用情境。

四大未來場景注入AI應用新亮點  
針對教育領域，ViewSonic持續為學校、教師、學生推出全方位教育科技解決方案，「未來學校」是強調實體與數位教學無縫結合的創新學習環境，讓教學不再受限於時間與空間。透過ClassSwift一站式即時教學互動平臺最新的AI功能，結合數位教科書內容或學習資源，提供適性化學習。此外，搭配ViewBoard互動顯示器以及myViewBoard沉浸式數位白板系統，助力老師提升教學互動性，進而增進學習成效。

此外，ViewSonic在今年也與教育部合作，在板橋後埔國小設立全台第一間「ViewSonic Future School」，全校都將使用相關設備打造數位學習環境。

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

有鑑於現今會議仍面臨前置耗時、白板記錄費工、或討論資料分散等挑戰，「未來會議室」打破傳統會議限制，推出TeamJoin 視訊協作會議解決方案，可一鍵登入Microsoft Teams Rooms會議，大幅簡化從準備、進行到執行的會議啟動流程，更整合AI協作白板軟體TeamOne，能自動整理討論內容於線上模版中，以及搭載手寫辨識功能，自動生成流程圖。搭配21:9 顯示比例的ViewBoard提供更直覺的書寫、創作應用，為團隊提供智慧且高效的線上協作體驗。

▼未來會議室透過ViewSonic設備、Team Join及Airsync等軟體，可以讓線上會議更「身歷其境」。

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「未來展演廳」以超大型顯示器展現科技與藝術的完美結合。有別於傳統厚重且安裝複雜的電視牆，大型LED顯示器逐漸成為業界採用的新趨勢。ViewSonic的LED顯示器憑藉獨家超薄All-in-One設計，將多項功能整合於單一晶片中，不僅安裝簡易，更大幅降低人力、配置與維修成本，同時提升空間利用率和使用壽命，為各產業的視訊系統整合需求提供低門檻的解決方案。其業界首創客製化機種更具靈活性，可量身打造尺寸與顯示比例。單一顯示器最大達760吋，並支援多螢幕連接，可延展至更大尺寸。此外，搭配集中式設備管理平臺和無線投影傳輸器，可帶來無縫互動與高效率管理，無論場地規模大小，皆能呈現出色的沉浸式視覺饗宴，滿足未來展演的多元需求。

ViewSonic的「未來個人工作站」聚焦人機互動，提供使用者更直覺的智慧工作環境。顯示器涵蓋21:9超寬螢幕、曲面螢幕、可攜式設計及觸控等機種，以符合各種工作場景。即將推出的商用顯示器機種整合AI科技，大幅提升多工處理能力與作業效率，內建的視訊會議攝影機具備雙向AI抗噪技術，增進會議溝通品質；同時，亦強化隱私保護與節能，透過偵測用戶輪廓，當視線離開螢幕時即自動調暗，回來時則快速喚醒螢幕。此外，其專業色彩顯示器搭載ColorPro Sense與Integrate等AI賦能軟體，將色彩管理和創意流程最佳化。

▼在未來展演廳部份，ViewSonic端出各類大尺寸、可折疊的螢幕，可以滿足各種場地需求。

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼個人工作站則是有離開座位螢幕就會自動變暗，防隱私等相關功能。

▲▼ Viewsonic 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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