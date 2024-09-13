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直擊／全台最早「iPhone16排隊潮出現」　死忠果粉早起搶新色

記者蘇晟彥／綜合報導

3C通路商燦坤 13日在內湖開設全台首家Apple Shop 3.0，同時搭配iPhone 16搶先預購，讓首場「iPhone 16排隊潮」現身，現場湧進民眾搶「限定預購資格」。儘管目前只是預購階段，還是得等20號才能拿到新機，但仍有不少民眾一大早就來排隊，只為了拿到「指定新色」。

▼燦坤最早「預購潮」讓不少民眾大早就來排隊搶新色。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲▼蘋果i Phone16發售在即，國內3C通路燦坤搶先發起預購活動，預購現場一早就吸了死忠果粉前來排隊。（圖／記者湯興漢攝）

燦坤為搭配iPhone 16上市及Apple Shop 3.0，在內湖店開啟全台首場「現場排隊預購」30名，只要預購就可以享獨家預購禮，單筆支付只要滿2萬立即回饋1千回饋金，再搭配四重獨家優惠，「滿萬送400元配件金」、「三大銀行超強回饋最高逾10%」、「舊換新估價加碼回饋20%」、「蘋安無憂資料轉移服務」，保證9月20開賣可以立即拿到新機，吸引不少民眾為了搶到心儀新色湧入現場排隊。

此外，燦坤宣布自9/13至9/15燦坤加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊iPhone或Apple Watch來燦坤回收換新機，即可享有全市場最高估價回饋20%；舊換新前歡迎至燦坤線上購物「舊換新估價服務」免費估價，購機折抵線上估更快速，還有三大銀行強強加碼回饋燦坤iPhone 16預購專案，銀行專屬優惠活動限時限量、送完為止，每人每卡限預購一支。

▲▼蘋果i Phone16發售在即，國內3C通路燦坤搶先發起預購活動，預購現場一早就吸了死忠果粉前來排隊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蘋果i Phone16發售在即，國內3C通路燦坤搶先發起預購活動，預購現場一早就吸了死忠果粉前來排隊。（圖／記者湯興漢攝）

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