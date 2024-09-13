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通路商同步官網開放預購iPhone 16　殺紅眼祭「買新機再抽一隻」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果iPhone 16將於台灣時間明（13日）晚上八點開放預約、9/20開始發售，除了三大電信已經公佈資費方案外，各大通路商也卯足全力祭出各式優惠。對此，在傑昇通訊只要預購就送各種「保護好禮」，還能再抽iPhone15系列手機；Stuido A則是直接加碼抽這次推出的系列新品，有機會買一機爽拿兩隻。

▼傑昇通信提供買新機就直接送保護貼、竊盜險，再加碼抽iPhone 15等好禮。（圖／傑昇通信提供）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

傑昇通信12日公布iPhone 16系列新機預約活動，與官方同步於9/13晚上八點開放預約，預約期間至全台傑昇通信門市登記，留下想要的iPhone 16系列機型、容量及顏色；只要於開賣前至全台傑昇通信門市預約iPhone 16系列新機，就送價值1,390元新機全面防護禮，包含imos透明軍規防摔殼（原價$790元）及490元優惠半價加購imos康寧玻璃保護貼（原價$1,090元）、價值三萬元的手機竊盜險、門號續約攜碼高額優惠及舊機回收最高現折3萬，還能再抽iPhone 15系列手機等六大好康。

再來是iPhone 16系列將於9/20開賣交機，傑昇通信門市人員會主動聯繫完成預約的消費者，成功取機後就能取得價值1,390元的新機全面防護禮，包含imos透明軍規防摔殼（原價$790元）及490元優惠半價加購imos康寧玻璃保護貼（原價$1,090元）、價值三萬元竊盜險；也可將現有手機透過舊換新活動折抵最高3萬。還有電信攜碼續約高額優惠方案及購機再抽iPhone 15系列等多項3C好禮，總共六大好康幫果粉越買越省。

iPhone 16系列對果粉最有感的不僅僅只有價格凍漲，全面升級的硬體規格，包含A18處理器、相機控制鍵、相機鏡頭全面升級、加強散熱、提升續航，以及最重要的AI功能；傑昇通信認為，新機全面凍漲喜憂參半，喜的是果粉換機意願提高，因設備老舊等剛性需求換機族群也傾城而出，憂的是台灣首批到貨量不到20萬支，而且售價不漲，加上新色效應，恐面臨潛在缺貨危機。

而對遲遲無法下手換新機的果粉，若無AI需求，傑昇通信也建議可以改入手降幅超過一成左右的前代機型，像是標準版iPhone 15（128GB），定價原是29,900元，官方降價加上門市空機價已調降至24,890元，降幅17%；援往例，蘋果官方除了自官網下架iPhone 15 Pro、Pro Max旗艦機型，連賣三代的神機iPhone 13也在此波下架清單中，傑昇通信坦言，發表前已知AI功能未來僅支援前代旗艦機型，以最熱銷的iPhone 15 Pro Max（256GB）為例，與新機價差3,910元，而陸續去化下，各通路庫存水位幾乎見底，有預算考量的果粉若考慮前代機型，將更難買到。

▼STUDIO A祭出預購新機就「加碼抽iPhone 16」。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

迎接 iPhone 16 新機上市，蘋果經銷商STUDIO A 12日於全台門市及官方網站開放新品預約，並盛大推出購機抽獎活動「STUDIO A閃耀盛典・購機登錄抽300+豪禮」，於9月20日起至12月31日活動期間，凡於STUDIO A、Straight A全台門市及官網購買 iPhone 16 全系列、Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE，並加購SA Care或任一副廠周邊配件，即可登錄參與抽獎，有機會帶回最大獎 iPhone 16 Pro Max、AirPods 4 等超過300項豪禮。

此外，STUDIO A也推出多項新機優惠活動，包含於指定門市刷中信LINE Pay 卡消費滿3萬，可享LINE POINTS最高4%回饋，購買 iPhone 16 全系列加購SA Care全方位保障計畫，再送最高4,960元周邊配件好禮，並享 iPhone 指定機型舊機換新機加碼最高10%優惠。

為回饋會員長期支持，STUDIO A也將於9月20日起同步舉辦「STUDIO A 會員感謝祭」專屬活動，精選美食饗宴、運動休閒、質感生活12大人氣品牌，推出會員限定點數兌換免費招待、優惠折扣券，針對白金鑽石會員特別推出購買iPhone 16 全系列前1,000名即享限量「STUDIO A x TTM提提研 倍抗痕DoubleFit生物纖維面膜」，讓會員享有滿滿福利。

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