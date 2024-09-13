國內大麻濫用激增！醫院上半年通報304件「比去年同期增近9成」





▲擔心大麻中毒而就醫的患者所提供的大麻零食外盒。（圖／楊振昌醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內大麻濫用情況上升！衛福部食品藥物管理署最新統計顯示，今年上半年醫療院所通報的大麻濫用共304件，比去年同期增加近9成。醫師分析，近年來國內有部分呼聲希望開放大麻，加上私自非法種植遭查獲數量也多，確實有可能上升；而大麻屬於中樞神經迷幻劑，會導致幻覺、腸胃道不適症狀以及成癮問題，由於是吸食，還可能對肺部造成傷害。

食藥署「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」統計顯示，國內在疫情前大麻濫用通報呈現上升趨勢，從2017年的單年通報200人，逐年上升至2020年的620人，新冠本土社區疫情發生後的2021年到2022年之間則出現下降趨勢，單年分別通報500人與312人。但是從今年的統計可以發現，光是1月至6月就有304人、在所有藥物濫用占比4.9%，與去年同期相較，增幅達87.7%。

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台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪表示，國內一直有團體提倡大麻要合法化，且過去10年來非法種植大麻的數量越來越多，可以解釋濫用情況的增加。

但是楊振昌也提到，就北榮、台大、高醫三個實驗室與急診醫學會合作檢驗結果來看，增加情況並沒有相當明顯。分析原因，醫院實驗室主要承接的有兩類，一是協助警方釐清毒品，二則是懷疑藥物濫用中毒去急診的個案，這些人都是相當嚴重才會就醫，這種情況比較看不出趨勢。

根據食藥署資料，大麻吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，使用劑量或次數跟著增加。楊振昌則提到，中樞神經迷幻劑會作用於腦部造成迷幻作用，產生自我良好的感受，還會有腸胃道症狀、嘔吐不適，症狀和使用劑量仍有關聯，此外，因為是和吸菸一樣吸入，可能也會造成一些像肺部的傷害。

楊振昌分享，他曾經收治一名50多歲女性家庭幫傭，其雇主從美國攜帶大麻零食，她吃了以後出現頭暈、精神不佳等症狀到其他醫院急診就醫，因為觀察無大礙而離院，但是她擔心自己大麻中毒而前往毒物科門診就醫，後來在小便中確實檢驗到大麻成分。



根據法務部調查局資料，大麻內含65種以上特有生物鹼成分，其中最主要兩個成分為四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）。四氫大麻酚因會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為第二級毒品管制；大麻二酚則因影響人體中樞神經有限，並未列為毒品管制，國內可以專案方式做為藥品使用。