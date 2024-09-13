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新北男墓園種大麻！竟是麻吉自學「室內土耕」報好康　3人全栽了

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一名男子，涉嫌在新莊租屋處栽種大麻。經警方連日跟監、蒐證，前往查緝時順利逮捕男子與另名女子，並發現房間被改造成大麻溫室，查獲大麻活株93株，乾燥大麻花葉、種子及栽種設備；並循線逮捕另名在私人墓園擔任管理員的男子，企圖在墓園內種植大麻，警方依法將3人帶回偵辦。

▲▼張男自學在租屋處種植大麻，還分享給陳男在墓園種植。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男來不及穿衣服就遭警方破門查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市蘆洲的38歲張姓男子，目前並無固定職業，但因身染毒癮，竟自行研究大麻栽種技術，並在去年（112）租下新莊中和街某處社區大樓，將房間改造成大麻溫室，架設自動化設備24小時調控燈光及溫、濕度，以「土耕法」方式將大麻種植在花盆內，成功地將上網所購買的大麻種子順利種出。

▲▼張男自學在租屋處種植大麻，還分享給陳男在墓園種植。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在張男租屋處查獲93盆大麻活株。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，經過連日跟監、蒐證，於本周二（10日）下午3時許，派遣霹靂小組前往破門攻堅，除了順利逮捕張男外，另在屋內發現一名36歲雍姓女子，並查獲大麻活株93株，乾燥大麻花葉、種子及栽種設備一批，初估不法獲利超過1000萬元，警方當場將陳男、雍女2人帶回偵辦。

警方查出，張男成功種出大麻後，竟然還分享給友人41歲陳姓男子，而陳男竟利用自己在私人墓園擔任管理員，將大麻轉植在人煙稀少的墓園內，陳男落網後表示，種沒多久就被同事發現，就將大麻活株剷除燒毀，但警方懷疑他是聽到風聲後湮滅證據。

由於張男坦承所有大麻為他所有，警方依製造毒品罪，將陳男等3人移送新北地檢署偵辦。

▲▼張男自學在租屋處種植大麻，還分享給陳男在墓園種植。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲張男自學在租屋處種植大麻，還分享給陳男在墓園種植，警方依法帶回送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

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