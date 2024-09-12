大麻查緝藏黑數！檢警今年兩波專案掃蕩...花花、罔腰落網



▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警政署統計，近幾年來台灣查緝二級毒品大麻總重量竄升，2023年查獲2338.5公斤、植株6692株，2024年1至6月1353公斤，相較2019年查獲大麻218.83公斤、植株1426株呈顯著成長，但近兩年查獲施用大麻的人數僅802人次，與2019年查獲627人次相比，查獲施用人數與查獲大麻數量不成比例，法務部跨部會緝毒會議研判，台灣大麻市場需求增加，須深入打擊施用大麻黑數人口。高檢署統籌在今年3月5日、9月2日發動2次查緝大麻毒品專案，兩波專案期間包含知名FIR飛兒樂團成員阿沁妻子花花、及知名網紅罔腰都因涉毒遭警方約談。

刑事局指出，由高檢署、警政署統籌規劃同步執行0305、0902兩次大麻查緝專案，統籌全台灣22個地檢署，動員全國22個警察機關。本月的肅清大麻專案，檢警向地方法院聲請481張搜索票，實際執行455張，搜索地點484 處，動員檢察官88人次、司法警察1329人次，並約談、查獲持有吸食大麻犯罪被告313人，其中施用大麻者270人，扣得大麻約4.5公斤、大麻製品350個、大麻植栽場1處，並查扣植株 93株、施用器具900個成果斐然。

刑事局分析查獲施用大麻案例發現，部分施用者，經常宣稱大麻具治療難治型癲癇、抑制癌症疼痛等療效，或分享海外購毒吸食經驗，甚至鼓吹大麻合法化言論；警方呼籲，台灣將大麻列為二級毒品，雖各國管制大麻使用情形未盡相同，吸食大麻易影響中樞神經系統，出現妄想、幻覺、口乾或眼紅等侵害健康情況，請民眾切勿輕忽大麻對於身心健康之影響，而有不當使用之違法情形，全台警方將持續掃毒，合力打造無毒安居家園。



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