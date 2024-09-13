30年聲譽全毀！「葡吉」3產品過期挨轟黑心！老闆心寒：根本沒開封

▲台南葡吉麵包遭查出逾期原料，老闆喊冤「完全未開封」。（圖／翻攝自葡吉麵包店臉書）

記者閔文昱／綜合報導

食藥署10日公布「113年度中秋複合式專案執行結果」。其中台南葡吉食品有限公司查獲貯存逾期產品，但業者說明並未使用在製售產品，以違反食安法第15條規定裁處6萬元。對此，業者今（13日）出面喊冤，表示被查出的逾期原料並未開封使用，也沒有被消費者吞下肚，如今卻被說大賺黑心錢，讓他感到相當心寒。

葡吉業者張正宏在13日的記者會上表示，被查出的逾期原料是廠商送來希望能夠研發新品的原料，並未開封使用，也沒有被消費者吞下肚，然而該事件在衛生局公布後，葡吉麵包遭到網路抹黑，出現退貨潮，他們已經派員工外出收回被退貨的商品，協助消費者取消訂單，目前已減少約3成的營收，「衛生局該給一個交代！」

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張正宏坦言，自己確實存放逾期原料有疏失，且與一般食材、原料放一起冷凍也不恰當，因此也馬上繳納罰鍰，未來會加強食材、原料管理，不過他也感嘆，自己已經打拼30年，為了信譽打拚好久，結果卻因這樣被說大賺黑心錢，在網路上的流言已經對他們的聲譽造成了傷害，希望衛生局能給予公道的對待。

對此，台南市衛生局食品藥物管理科股長朱俊穎表示，該案被稽查發現的3項逾期原料，依法需要專區存放，業者因違反《食安法》被處分。他強調，新聞媒體的報導方式並不在衛生局的管控範圍內，但衛生局對此也有針對此新聞補充說明。