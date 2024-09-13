柯爸罹癌要化療！陳佩琪曝「柯文哲羈押當天1叮囑」：很心疼

▲陳佩琪透露，柯文哲在羈押當天早上，叮囑他要好好照顧爸爸，不用擔心他。（圖／CTWANT資料照）

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民眾黨主席柯文哲擔任台北市長期間，將京華城容積率提高到840％，涉嫌獨厚威京集團損害市民利益，遭台北地院依《貪污治罪條例》圖利罪裁定羈押禁見，怎料捲入牢獄之災的柯文哲，如今又爆出父親罹癌接受化療。對此，妻子陳佩琪也透露，柯文哲在羈押當天對她「叮囑1句」，讓她心疼不已。

陳佩琪昨（12日）接受訪問時表示，柯爸先前騎車摔倒後一直高燒不退，即使打了抗生素情況仍不見好轉，後來檢查才發現原來是罹患惡性疾病，需要開始進行癌症治療，由於公公已經高齡90幾歲，讓她很是擔心對方能否承受化療的不適。

陳佩琪透露，當天柯文哲要出門開羈押庭前，似乎已經預料到會被羈押，因此特地叮囑她好好照顧家裡，「不要擔心我，只要看好爸爸」，更交代要將相關資料妥善搜集，才能在必要時反擊澄清，並感慨柯文哲一直盡他所能想讓台灣社會變得更好，怎料如今卻落得這般田地，「沒想到今天會變成這樣」。

收押台北看守所邁入第9天，柯文哲今（13日）上午二度遭到檢方提訊，以釐清柯文哲與陳佩琪名下遭查扣的銀行保險箱，內藏的上百萬現金是否涉及不法金流，不過稍早柯文哲雙手上銬步下囚車時，面露一抹微笑隨即被帶入北檢，面對最近一連串的打擊風波，心情似乎並未受到太大影響。

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