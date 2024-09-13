控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

▲蔡姓女網友爆料台中「不二糕餅」的蛋黃酥內有蟑螂。（圖／截取自臉書爆料公社二社）



記者白珈陽／台中報導

蔡姓女網友11日在網路社群爆料，台中「不二糕餅」的蛋黃酥內有蟑螂，昨日深夜更發文指出，「店家說蛋黃酥中出現蟑螂的機率很低，但並不是0，只要不是0，都還是可能發生」。對此，不二糕餅今（13）日鄭重聲明，有非常多網友指出蔡女不合理疑點，但為避免蔡女被過度公審，公司選擇委婉的方式澄清，但蔡女無視公司善意，以文字遊戲擾亂視聽，故再次強調，「此個案發生機率為0」，此案已委託律師進入司法程序（提出告訴）。

不二糕餅今天聲明全文如下：

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針對商品異物事件，蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0。不二糕餅不僅僅在自身品質要求極高之外，也善盡良善社會責任，無論任何指責，第一時間往往都是自省，而不是指責他人。我們傳承的不只是製餅技術，更多的是老一輩謙和的態度面對消費者，並時刻檢討自己，優化流程。

昨日已有非常多網友指出各項不合理疑點，為避免過度的反應公審蔡小姐，公司選擇較為委婉的方式澄清。蔡小姐無視我司的善意回應，以玩文字遊戲方式擾亂視聽，故再次聲明，此個案發生機率為0。

不二糕餅粉專無法直接私訊蔡小姐個人FB，需輾轉透過其他方式取得蔡小姐的聯繫方式，在得知蔡小姐手機號碼當下，為避免個資疑慮，謹慎確認是蔡小姐同意提供之後，再致電聯繫。

從商品異物事件發出、到與蔡小姐聯繫上這段時間，不二糕餅除了積極要與蔡小姐聯繫上，也都有透過媒體平台請蔡小姐與我們聯繫反映商品問題，但蔡小姐始終沒有與我司反映商品狀況，唯獨透過各大媒體平台訪問，露出相關非正式確認後之商品資訊。

個案後續處理已全權委託律師進入司法程序，不二糕餅不再透露相關細節。

