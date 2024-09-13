股價大跌超過3%！　貴州茅台一天市值「蒸發超過2582億元」

▲貴州茅台酒往年在中國中秋、國慶皆為旺季。（圖／ETtoday資料照）

記者廖翊慈／綜合報導

中秋將至，大陸白酒消費旺季卻出現不旺的狀況，飛天茅台原箱價格不斷下挫。貴州茅台股價12日盤中大跌超過3%，直接帶崩白板塊，山西汾酒、古井貢酒、瀘州老窖均跌超3%。截至收盤，貴州茅台報1335.06元／股（人民幣，下同），大跌3.26%，有超64億資金瘋狂賣出，單日市值蒸發超過565億元。

據《金融界》報導，截至12日收盤，除皇台酒業勉強收紅之外，白酒板塊內部一片綠色。根據12日酒價顯示，2024年出廠飛天茅台原箱價格報2550元／瓶，較11日下跌30元，已漸漸逼近2500大關，2024年出廠飛天茅台散瓶價格報2380元／瓶，跌破2400關口。

相關數據顯示，今年初的2月4日，2024年出廠的飛天茅台（散）價格最高，達2715元／瓶，隨後價格一路走低。2024年出廠的飛天茅台（散）今年6月份，價格一度逼近2000大關。

貴州茅台 6月初推出多項穩價措施，飛天茅台價格回調，8月1日至8月30日，2024年飛天茅台（散）單日價格均在2400元／瓶以上。但是，在9月臨近中秋國慶日後，飛天茅台價格再次下挫。

▲貴州茅台酒今年銷量不如往年。（圖／CFP）

報導指出，飛天茅台還只是白酒銷售遭遇滑鐵盧的縮影而已。四川酒類流通協會高層張強表示，「今年中秋這段時間，預計動銷普遍下降20%至30%。」

張強表示，而中秋、國慶兩大傳統節日向來是白酒企業去庫存的黃金期，銷量佔比往往能達到全年的20%至30%，「依慣例，每年9月份始，白酒企業便緊鑼密鼓地，推出新品或開展行銷活動，不過，就今年的市場而言，業界銷售預期普遍謹慎。」

東方財富Choice數據顯示，今年上半年A股與H股市場中的21家白酒上市公司上半年合計存貨金額，較去年同期成長10.29%，達1574.70億元，其中，貴州茅台、洋河股份、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等5家酒商存貨均超百億元，另有8家酒商存貨在30億至80億元之間。

最新的白酒半年報顯示，2024年上半年，21家主營白酒的上市公司中，15家業績上漲，6家營收或淨利下滑。貴州茅台等6家名酒企業營收超百億，且營收、淨利雙增，但整體成長放緩。

明星基金經理人焦巍表示，自己在第二季也減持了白酒股，「當前中國經濟正處於新一輪轉型的關口，類似白酒、特別是高端白酒等，過去成功的商業模式，都面臨外部和自身的同時挑戰，在某種程度上，過去越高的毛利率和定價權，就越容易受到新一輪經濟模式的衝擊和質疑。」

在資金悄然的流出後，今年以來貴州茅台股價不斷下挫，截至今日收盤貴州茅台累計跌超21%，市值已經不足1.7萬億元，距離昔日的A股王位置越來越遠。