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烤到一身臭！他驚「年輕人不愛烤肉」　網喊：周末就知道厲害了

▲中秋節烤肉。（圖／記者許宥孺攝）

▲中秋節烤肉。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年中秋沒有連假，就有人抱怨，「只放1天要烤肉的話感覺太累！」而一名網友直言，是收到月餅才意識到中秋節要到了，而且有感直呼，身邊沒有人烤肉，「會不會再過幾年，就沒人中秋烤肉了？」文章曝光後，一票網友回應「周末開始你就知道厲害」、「烤肉店那天都一位難求耶」。

一名網友在PTT表示，這幾天收到月餅，才赫然發現中秋節快到了，對他而言，感覺過節氛圍變淡了，「怎麼會這麼沒有中秋節的氣氛呢？一點烤肉味都沒聞到呢？」

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原PO也直呼，「真的是太奇怪了！感覺年輕人不愛烤肉阿，會不會慢慢的烤肉就式微了？」畢竟要準備場地，炭烤味又臭一整身，因此好奇大家看法，「會不會再過幾年，就沒人中秋烤肉了？」

底下網友熱議，「連月餅都沒人吃了」、「沒有儀式感就不是過節了，只是假日」、「今年蛋黃酥特別難買」、「鄉下一堆在烤的人，你都市人吧」、「假有放到就好了」、「連肉都不烤了，叫外送」、「太早...周末開始你就知道厲害」、「都住大樓怎麼烤」、「外面烤真的熱死」。

也有網友說，懶得準備食材與收拾，越來越多人都愛去燒烤店，「跑到室內燒烤店烤了」、「烤肉店那天都一位難求耶」、「懶啊，只想負責吃」。

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