葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

▲周日到下周一又有雙颱生成機會。（圖／取自賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

貝碧佳將朝中國前進，周六(14日)和周日將影響琉球群島，氣象專家賈新興表示，周日到下周一有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書上表示，第13號颱風貝碧佳，預估於周六及周日影響琉球群島一帶。另外，觀察周六至周日，菲律賓東南方外海季風低壓帶，有機會於周日至下周一可能有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。

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至於未來一周天氣，賈新興說明，明天高雄以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。周日至下周一午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下周一晚上至下周二宜花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，下周二日午後，宜花東有局部短暫陣雨，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二晚上中秋賞月，新竹以北雲層厚，新竹以南賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳。下周三北海岸、基隆至宜花有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜蘭及嘉義以南山區有局部短暫陣雨。下周三晚上至下周五下午，有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨或雷雨，其中台中以北、宜蘭及南投以南山區有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，下個周六雲林以南仍有局部陣雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫陣雨。22日桃園以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。短期氣候趨勢預測顯示，10月5日起至10月底台中以北及宜蘭有多雨的趨勢，宜蘭需留意有持續性且異常降雨發生的機率。