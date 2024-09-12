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iPhone 16明起開始預購！搶購攻略大公開

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

Apple 即將於 9 月 13 日晚間 8 點正式開放 iPhone 16 系列的新機預購，並於 9 月 20 日正式發售。如果你希望成為首批拿到 iPhone 16 的幸運兒，ETtoday位讀者整理必知的預購技巧與準備要點，幫助你在開賣當天迅速完成下單！

（一）預購時間與準備

iPhone 16 的預購將於 9 月 13 日晚間 8 點在 Apple 官網上開放，對於希望搶得首批新機的果粉而言，事前準備至關重要。建議你在預購前做好以下準備：

　1.使用 Apple Store App 預設設定：

開啟 iPhone 上的 Apple Store App，並在首頁找到 iPhone 16 的預購選項。選擇你心儀的機型、顏色及容量後，點選右上角的「標籤」圖示將商品收藏起來。

▲▼iPhone 16預購技巧。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲iPhone新機搶購小技巧。（圖／記者楊庭蒝攝，下同）

 在 App 的帳戶頁面內，將收藏的商品直接加入購物車，避免預購時需要重新選擇。

　2. 模擬購買流程：

建議先選擇一項現有產品進行模擬購買，以熟悉購買流程。測試過程中選擇 Apple Pay 付款將更為快速，避免在正式預購時因輸入信用卡資訊而浪費時間。

▲▼iPhone 16預購技巧。（圖／記者楊庭蒝攝）

　3. 設定付款與運送資訊：

確保在 Apple Store App 的帳戶頁面中預先設定好主要付款方式和運送地址。完成後按「儲存」，以便在預購時快速進行結帳。

▲▼iPhone 16預購技巧。（圖／記者楊庭蒝攝）

（二） 預購流程及技巧

　1. 準備選擇 iPhone 16 規格：

在預購前，確定好你要購買的 iPhone 16 型號、顏色及容量，並將其加入收藏。當預購開啟時，只需快速進入收藏頁面，即可省下選擇時間，迅速進入結帳環節。

▲▼iPhone 16預購技巧。（圖／記者楊庭蒝攝）

　2. 填寫 Apple ID 資料：

登入 Apple ID 並填寫所有必需的帳戶資料，包括付款資訊及運送地址。預先填寫這些資料能加速預購過程，避免當天因填寫不全而延誤。

　3. 了解付款與分期選項：

Apple 官網僅接受 MasterCard、Visa 及 American Express 卡片支付，並提供 3、6、12 個月的零利率分期付款。參與此方案的銀行包括星展銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新國際商業銀行及國泰世華銀行。其他銀行則需自行查詢相關分期方案。

（三） 注意事項

預購當天，蘋果官網可能會在預購開放前暫時關閉，以進行更新。屆時只會顯示蘋果動畫，直到正式開放預購後才能進入購物頁面。網路擁擠可能導致進入延遲，因此建議提早準備，確保預購成功。

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